iOS 13.3.1 va permettre de désactiver la localisation de la puce Apple U1

Au sein de la seconde version bêta d'iOS 13.3.1, qui a été distribuée aux développeurs cette semaine par Apple, un nouveau réglage a fait son apparition pour désactiver la localisation relative à la puce Apple U1, en charge de l'Ultra Wideband sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Cette nouvelle option avait été promise par Apple lorsque des utilisateurs avaient repéré que leur téléphone continuait à relever régulièrement sa position alors que cette possibilité était normalement désactivée. Apple avait précisé que ce comportement était normal : la technologie Ultra Wideband étant interdite dans certains pays, iOS utilisait en effet les services de localisation pour vérifier dans quel pays l'iPhone se trouvait.Avec iOS 13.3.1, il sera donc possible de désactiver cette géolocalisation : dans l'application Réglages, rendez-vous dans, puis, et enfin. Apple précise sans surprise queiOS 13.3.1 est actuellement en version bêta, et la version finale devrait être finalisée et mise à la disposition du grand public dans les prochaines semaines. Cette petite mise à jour n'apportera pas de nouvelle fonctionnalité majeure, mais d'autres petites évolutions seront au programme, comme la correction du bug de Temps d'écran