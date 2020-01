Localisation : iOS et l'option ''toujours autoriser''

En fin de semaine dernière, des représentants de PopSockets, Sonos, Basecamp et Tile ont témoigné devant le Congrès des États-Unis dans le cadre d'une enquête antitrust impliquant les grands noms habituels de la Silicon Valley, comme Apple, Amazon, Facebook et Google. Plus spécifiquement, il était question de la manière dont ces entreprises gèrent leurs plateformes logicielles et peuvent éventuellement changer les règles du jeu pour favoriser leurs propres produits et services, au détriment de ceux de leurs concurrents.Tile, qui conçoit des petits accessoires permettant de géolocaliser n'importe quel objet, a notamment expliqué que ses relations avec Apple se sont petit à petit tendues. Alors que les traqueurs de l'entreprise étaient initialement vendus dans les boutiques d'Apple, ce n'est plus le cas aujourd'hui alors qu'Apple prépare le lancement de ses AirTags , concurrents directs des produits de Tile. Parallèlement, Apple a mis en place son application "Find My" ("Localiser" en français) qui reprend certaines fonctionnalités déjà proposées par Tile, avec un avantage non négligeable pour Apple : l'application en question bénéficie d'une géolocalisation activée par défaut, alors que Tile doit demander à ses utilisateurs de se rendre dans les réglages de l'iPhone pour activer une autorisation manuellement. Pire, iOS 13 redemande régulièrement cette autorisation, montrant aux utilisateurs une carte présentant tous les récents relevés de l'application.

Un traqueur de Tile — Image par Pocket Lint

Apple s'est évidemment défendue en arguant quebusiness model, mais la firme de Cupertino a admis qu'il était possible de trouver un meilleur compromis :. Voilà qui tombe sous le sens !