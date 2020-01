Apple TV+ va faire le plein de nouvelles séries

7 février : Mythic Quest: Raven’s Banquet

14 février : Visible: Out on Television

6 mars : Amazing Stories

20 mars : The Banker

3 avril : Home Before Dark

17 avril : Here We Are

17 avril : Home

24 avril : Defending Jacob

24 avril : Beastie Boys Story

1er mai : Trying

5 juin : Dear...

Début de l'été : Central Park

Apple avait déjà partagé une première bande-annonce deun peu plus tôt ce mois-ci. Nous pouvons cette semaine découvrir un nouvel extrait de cette comédie loufoque, qui suit les aventures d'un studio de développement de jeux vidéo. La première saison, composée de neuf épisodes de 30 minutes, sera diffusée en intégralité à partir du vendredi 7 février. On retrouve Rob McElhenney, F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis. Apple a déjà commandé une seconde saison.est une série documentaire en 5 épisodes d'une heure sur le mouvement LGBTQ et l'importance de la télévision. Entre témoignages et images d'archive, les épisodes explorent différents thèmes relatifs à la communauté LGBTQ et sa place dans le monde de la télévision. Les cinq épisodes seront disponibles le vendredi 14 février.Produite par Steven Spielberg,est une série anthologique de cinq épisodes racontant des histoires fantastiques. Apple n'a pour le moment pas partagé de bande-annonce, mais seulement l'image ci-dessous. Les cinq épisodes seront disponibles le vendredi 6 mars.Tout premier film d'Apple,sera disponible le 20 mars 2020. Avec Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long et Nicholas Hoult, le film est basé sur l'histoire vraie de Bernard Garrett et Joe Morris, deux hommes d'affaires afro-américains qui font appel à un ouvrier blanc, qu'ils placent à la tête de leur entreprise, pour défier les lois raciales et développer leur banque.est une série dramatique inspirée des travaux de Hilde Lysiak : une enfant-journaliste qui déménage dans une petite ville américaine où elle découvre et mène l'enquête sur une affaire classée, que tous les habitants y compris son père ont tenté d'enterrer. On retrouve Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Adrian Hough, Jibrail Nantambu, Deric McCabe et Joelle Carter. Déjà renouvelée pour une seconde saison, la série sera disponible à partir du vendredi 3 avril, avec trois épisodes dès le jour du lancement.est un court-métrage de 36 minutes qui sera diffusé le vendredi 17 avril, quelques jours avant le Jour de la Terre. Avec la voix de Meryl Streep (entre autres), le film raconte l'histoire d'un enfant précoce de sept ans qui découvre les merveilles de la Terre dans un musée.est une série documentaire de neuf épisodes qui permettra de découvrir des maisons innovantes et leurs architectes. Les épisodes seront sur Apple TV+ le vendredi 17 avril.est une série dramatique qui suit l'histoire d'un procureur de district qui se retrouve déchiré entre son serment de faire respecter la justice et son amour inconditionnel pour son fils, suite à un crime survenu dans une petite ville du Massachusetts. On retrouve dans cette série Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel ou encore Sakina Jaffrey. Les trois premiers épisodes seront diffusés le vendredi 24 avril ; les six suivants de manière hebdomadaire ensuite.Réalisé par Spike Jonze,est un documentaire sur les Beastie Boys, célèbre groupe de hip-hop américain. Après une sortie dans certaines salles de cinéma le 3 avril, le film sera disponible sur Apple TV+ le vendredi 24 avril.Première comédie britannique d'Apple,raconte l'histoire d'un couple qui ne parvient pas à avoir un bébé. Avec Rafe Spall et Esther Smith, la série de huit épisodes de 30 minutes sera disponible le 1er mai.Inspirée des publicités "Dear Apple", la série documentairecomportera 10 épisodes. Il s'agira de biographies réalisées par le biais de lettres écrites par des personnes dont la vie a été changée grâce aux travaux des stars en question. On retrouvera Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland ou encore Big Bird. Les épisodes seront disponibles le vendredi 5 juin.Pas encore de date précise pour cette série animée d'Apple, qui sortira au début de l'été :est une série animée musicale qui raconte l'histoire d'une famille de gardiens qui vit et travaille à Central Park. On retrouvera les voix de Josh Gad, Leslie Odom Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, Daveed Diggs et Stanley Tucci.Apple TV+ dispose encore de peu de créations originales, mais cette première partie d'année sera chargée pour Apple qui va considérablement enrichir son catalogue. De nombreuses autres créations sont en cours de production et seront annoncées dans les prochains mois.