Apple TV+ : meilleure actrice pour Jennifer Aniston (SAG Awards)

Le service de streaming d'Apple était à la fête ce week-end ! Alors qu'Apple présentait de nombreuses nouveautés dans le cadre du, l'équipe de la sérieétait à Los Angeles pour les Screen Actors Guild Awards. La série phare d'Apple TV+ avait reçu trois nominations : meilleure actrice dans une série dramatique pour Jennifer Aniston pour son interprétation de Alex Levy, et meilleur acteur dans une série dramatique pour Steve Carell et Billy Crudup pour leurs interprétations de Mitch Kessler et de Cory Ellison. Les deux hommes ont été battus par Peter Dinklage pour la dernière saison de, mais Jennifer Aniston a remporté le prix que beaucoup voyaient aller à Olivia Colman, dansC'est le deuxième prix pour, une semaine après le Critics Choice Award de Billy Crudup . Apple a attaqué cette saison des récompenses avec un catalogue anémique (etétaient les seules trois autres séries qualifiables), et alors que les créations vont s'enchaîner en 2020 , Apple pourra espérer des nominations plus nombreuses l'année prochaine.