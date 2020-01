Un peu plus de finesse pour l'iPhone 12 Pro Max ?

Si l'on en croit les rumeurs dont nous disposons pour le moment, Apple s'apprêterait à modifier les dimensions de ses téléphones pour sa gamme qui sera présentée en septembre prochain. Il y aurait quatre modèles différents : deux iPhone 12 de 5,4" et 6,1" (contre 6,1" pour l'iPhone 11), et deux iPhone 12 Pro de 6,1" et 6,7" (contre 5,8" et 6,5" pour l'iPhone 11 Pro). Qui dit changement de taille d'écran dit changement de dimensions : Apple profiterait des augmentations de taille des grands modèles pour réduire un peu leur épaisseur, selon les sources du site Macotakara qui s'attendent à une épaisseur de 7,4 mm, contre 8,1 mm aujourd'hui. Nos confrères japonais confirment également que l'iPhone 12 de 5,4" sera légèrement plus petit que l'iPhone 8 , ce qui devrait faire plaisir aux utilisateurs de l'iPhone SE.Macotakara ajoute que l'iPhone 12 "classique" serait toujours équipé d'un double capteur, alors que le triple capteur resterait l'apanage des modèles Pro, qui pourraient d'ailleurs bien être les seuls à recevoir la caméra 3D en complément. Il est également question d'une augmentation de la taille des capteurs sur l'iPhone 12 Pro Max. Enfin, le nombre de petits trous destinés aux microphones et au haut-parleur sur le bas des téléphones devrait être différent, mais sans plus de précisions pour le moment.Les rumeurs au sujet de la gamme d'iPhone qui sera dévoilée en septembre prochain sont déjà nombreuses, mais nous n'avons encore pas pu découvrir de photo volée ou de schéma industriel. Ces fuites apparaissent généralement à l'approche du printemps, alors que les sous-traitants d'Apple réalisent les premiers tests en préparation de la mise en production des nouveaux modèles. Il ne serait donc pas étonnant que nous commencions à voir fleurir les schémas et rendus 3D, qui sont souvent fiables, dans les deux prochains mois. Trois ans après la présentation de l'iPhone X, Apple devrait enfin passer à autre chose et Ming-Chi Kuo évoquait en septembre dernier un design aux bords droits qui pourrait rappeler celui de l'iPhone 4 ...