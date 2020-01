L'iPhone XS bientôt sur le Refurb Store ?

À peine 24 heures après avoir baissé le prix de l'iPhone X sur le Refurb Store , l'iPhone XS a fait son apparition cette nuit sur la version américaine de la boutique de produits reconditionnés d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ). L'ancien modèle haut de gamme d'Apple y est proposé à partir de 699 dollars et les deux tailles, les trois capacités ainsi que les trois coloris sont disponibles.L'arrivée d'un nouveau produit sur le Refurb Store américain précède souvent de quelques semaines ou de quelques jours la commercialisation du même produit sur le Refurb Store français. L'iPhone X avait déjà vu son prix baisser en septembre dernier suite à la sortie de l'iPhone 11 Pro, et on imagine sans mal que la nouvelle baisse enregistrée hier n'est pas une coïncidence : il s'agissait vraisemblablement de réorganiser les prix afin de faire une place à l'iPhone XS.On peut donc raisonnablement s'attendre à l'arrivée de l'iPhone XS sur le Refurb Store français dans un futur proche. En revanche, il ne faut pas s'attendre à des tarifs extrêmement intéressants. Suite à la nouvelle baisse des prix survenue hier, l'iPhone X reconditionné par Apple est désormais vendu à partir de 699 € ; or, on peut désormais trouver des iPhone XS neufs à ce prix chez les revendeurs ! Il y a même parfois des ventes flash permettant de descendre à 679 €... Les tarifs des anciens modèles d'iPhone se sont effondrés chez les revendeurs ces dernières semaines, et on y trouve maintenant des offres bien plus agressives que sur le Refurb Store. Si vous comptez vous offrir un iPhone X ou un iPhone XS, nous vous conseillons vivement de suivre les évolutions tarifaires de l'iPhone XS sur notre comparateur de prix ...