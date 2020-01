Apple aurait renoncé au chiffrement des sauvegardes iCloud

Apple aurait renoncé à chiffrer de bout en bout les sauvegardes réalisées par le biais d'iCloud, affirme Reuters aujourd'hui. Après avoir mis en place une option pour le chiffrement de la sauvegarde lorsque celle-ci est réalisée sur un ordinateur, Apple aurait planché sur la même mesure pour la sauvegarde en ligne mais aurait finalement abandonné ses projets, qui portaient les noms de codeet, il y a deux ans. Cette décision aurait été prise après une présentation de la mesure au FBI, qui se serait montré très réticent.Apple est en effet en capacité de fournir à la justice des copies des comptes iCloud de ses utilisateurs, dans le cadre d'enquêtes qui peuvent donc se réaliser sans un accès physique à l'iPhone des suspects concernés. Sur le premier semestre de 2019, la justice américaine aurait ainsi obtenu des sauvegardes partielles ou complètes dans le cadre de 1 568 enquêtes couvrant plus de 6 000 comptes iCloud. On comprend aisément que le chiffrement de ces sauvegardes compliquerait le déroulement des enquêtes en question.Déjà sous le feu des projecteurs suite à l'affaire de San Bernardino , Apple aurait choisi de ne pas plus irriter les autorités afin d'éviter de relancer une énième fois le débat sur la protection de la vie privée. Si la firme de Cupertino maintient un discours de fermeté lorsqu'il s'agit de la sécurité de ses smartphones en eux-mêmes — qui restent toutefois vulnérables aux attaques de Cellebrite et Grayshift — Apple collabore bien avec les autorités américaines dans le cadre de leurs enquêtes avec les données d'iCloud. Ce qui n'a pas empêché le débat sur la protection des données d'être très récemment relancé avec l'affaire de la tuerie de Pensacola ...