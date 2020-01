Apple Pay disponible chez ING au premier trimestre 2020

La date de lancement approche et s'affine pour Apple Pay chez ING. Alors que son PDG Frédéric Niel avait annoncé en octobre dernier une disponibilité du service de paiement mobile d'Apple dans le courant du premier semestre de 2020, le service client de la banque affirme sur Twitter que ce sera dès ce premier trimestre, ont repéré nos confrères de iGeneration . Alors que l'app mobile d'ING a été mise à jour pour apporter la prise en charge de l'application Wallet, il semblerait en effet qu'ING en soit aux derniers réglages avant le lancement effectif.Nous devrions avoir des nouvelles d'Apple Pay très bientôt, peut-être même dès la semaine prochaine avec un lancement très attendu au Crédit Agricole, plus grande banque française en terme de clients. D'autres établissements devraient rapidement rejoindre la liste des partenaires d'Apple Pay : le lancement est déjà annoncé chez LCL Up Chèque Déjeuner et Curve