L'iPhone 9 prêt à entrer en production pour une sortie en mars

Le successeur de l'iPhone 8 entrerait en production dans le courant du mois de février, selon les sources toujours bien informées des journalistes Debby Wu et Mark Gurman de Bloomberg . La production de ce nouveau modèle serait répartie entre Foxconn, Pegatron et Wistron. La présentation de ce modèle, conformément aux rumeurs de ces derniers mois, aurait lieu un mois plus tard, en mars.Comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir à maintes reprises , l'iPhone 9 ressemblerait beaucoup à l'iPhone 8, avec un écran LCD de 4,7" et le traditionnel bouton d'accueil avec Touch ID. Il s'agit en effet de redonner un petit coup de jeune au modèle d'entrée de gamme, qui devrait conserver un tarif relativement similaire à celui de l'iPhone 8 aujourd'hui. On devrait retrouver la même puce Apple A13 que sur l'iPhone 11, 3 Go de mémoire vive (contre 4 Go pour l'iPhone 11) et des capacités de 64 Go et de 128 Go. Pour plus de cohérence avec les autres modèles d'iPhone, la technologie 3D Touch (plusieurs niveaux de pression) devrait être abandonnée. Apple pourrait enfin revoir l'appareil photo, mais nous n'avons pas plus d'informations sur le sujet pour le moment.Le nom de ce nouveau modèle reste inconnu pour le moment : il a souvent été mentionné dans les rumeurs sous le surnom d'iPhone SE 2, mais ce nom évoque une diagonale plus petite et pourrait être trompeur. Quelques bruits de couloir ont mentionné la possibilité qu'Apple utilise le nom d'iPhone 9, Apple étant directement passé de l'iPhone 8 à l'iPhone X en 2017, mais nous n'en avons pas la certitude pour l'instant — l'iPhone 8s reste également une possibilité.L'iPhone 9 ne devrait en tout cas pas inaugurer de nouveautés fracassantes ; ce sera le rôle de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro en septembre prochain, avec l'adoption d'un nouveau design , de nouvelles tailles d'écran , la compatibilité avec la 5G , l'arrivée d'une caméra 3D ...