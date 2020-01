Des podcasts originaux pour promouvoir Apple TV+ ?

Apple chercherait à s'offrir des podcasts originaux en lien avec ses productions télévisuelles diffusées sur Apple TV+, nous apprennent les journalistes Lucas Shaw et Mark Gurman de Bloomberg . Apple aurait demandé à des producteurs de podcasts de lui proposer des sujets en connexion avec ses séries originales dès l'été dernier, et des discussions plus récentes auraient été menées directement avec les producteurs des séries en question. L'objectif serait bien sûr de mettre en place un cercle vertueux pour Apple Podcasts et Apple TV+ : promouvoir le service de streaming d'Apple tout en créant une offre originale concurrente de celle de Spotify sur le front des podcasts.

L'application Podcasts sur macOS 10.15 Catalina

Ce n'est pas la première fois que l'idée de podcasts exclusifs à Apple est évoquée : l'été dernier, Bloomberg affirmait déjà qu'Apple comptait s'offrir des créations originales destinées à Apple Music, alors sans lien avec Apple TV+. L'un n'empêche pas l'autre et il s'agit sans doute d'un seul et même projet. Bloomberg n'avance pas de calendrier pour le moment.