Un Smart Keyboard pour iPad rétroéclairé en 2020 ?

Une nouvelle génération de Smart Keyboards serait en préparation pour cette année 2020, affirme DigiTimes . Ces nouveaux modèles présenteraient deux nouveautés majeures : un mécanisme à ciseaux pour une meilleure fiabilité des touches, et un système de rétroéclairage pour un meilleur confort d'utilisation dans le noir. Les touches des Smart Keyboards sont recouvertes d'un tissu offrant une sensation de frappe très différente de celles des ordinateurs portables d'Apple, mais les touches elles-mêmes sont à mécanisme papillon, comme les claviers des MacBook Pro 13,3" et 15,4" produits entre 2016 et 2019. Alors qu'Apple a amorcé un retour au mécanisme à ciseaux avec le MacBook Pro 16" et que les Smart Keyboard peuvent présenter des problèmes de fiabilité , l'arrivée de modèles repensés en 2020 paraît parfaitement logique et plausible.DigiTimes ne donne pas plus de détails sur cette nouveauté, et la publication taïwanaise ne se risque pas à avancer une date de sortie. Apple pourrait en tout cas nous donner des nouvelles de l'iPad assez rapidement : une révision de l'iPad Pro pourrait être présentée dès ce mois de mars, et ce lancement serait l'occasion idéale pour dévoiler de nouveaux modèles de Smart Keyboards.