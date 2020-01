Troisième version bêta pour iOS 13.3.1

Une semaine après la précédente mouture , la troisième version bêta d'iOS 13.3.1 a été mise à la disposition des développeurs hier soir. Une fois de plus, Apple ne se montre pas prolixe dans ses notes de version et nous ne savons donc pas ce qui est apporté par cette nouvelle bêta ; il ne semble en tout cas pas y avoir de nouveautés directement visibles par l'utilisateur final. Dans les deux précédentes bêtas, nous avions appris qu'iOS 13.3.1 corrigerait le bug de la fonction Temps d'écran et apporterait la possibilité de désactiver la localisation de la puce Apple U1 sur les iPhone 11 et iPhone 11 Pro.Comme d'habitude, des corrections de failles et de bugs non annoncées à l'avance seront probablement de la partie pour iOS 13.3.1. La version finale de cette mise à jour devrait être mise à la disposition du grand public dans le courant du mois de février.