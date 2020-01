Adobe Flash sur Safari, c'est bientôt fini !

Safari vit une double vie. Il y a la version classique destinée au grand public, avec son icône bleue, et la version, avec son icône violette, qui permet aux développeurs de se faire la main sur des nouveautés qui ne sont pas encore finalisées avant leur déploiement. C'est en quelque sorte la version bêta de Safari, et elle nous permet de connaître avec un peu d'avance les évolutions qui seront bientôt mises en place pour le grand public. Hier soir, Apple a mis en ligne la version 99 de Safari Technology Preview, avec une évolution majeure, historique même : la prise en charge d'Adobe Flash est officiellement abandonnée.Cette disparition n'est pas une surprise : Adobe avait annoncé dès 2017 que Flash ne serait plus distribué en 2020. Flash n'est déjà plus installé par défaut, mais le plugin est encore disponible au téléchargement pour les utilisateurs en ayant toujours besoin. On ne sait pas encore quand cet abandon sera transposé dans la version grand public de Safari, mais ce n'est sans doute qu'une question de semaines, ou de mois tout au plus. Pour Flash, ce sera la fin d'une épopée qui aura duré 24 ans, 10 ans après la déclaration de guerre de Steve Jobs qui avait refusé d'intégrer cette technologie à l'iPhone.