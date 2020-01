Un lobbying record pour Apple en 2019

Apple n'a jamais dépensé autant d'argent en lobbying. Cette activité, très encadrée aux États-Unis, fait l'objet de déclarations officielles de la part des grandes entreprises. Les chiffres de l'année de 2019 viennent de tomber , et nous apprenons qu'Apple a déboursé 7,35 millions de dollars pour ses activités de lobbying aux États-Unis l'année dernière. Le précédent record de 2017 est donc battu de peu, même si Apple reste modeste par rapport à Google, Amazon ou encore Facebook qui a dépensé 16,71 millions de dollars l'année dernière. La hausse est en revanche significative par rapport à l'année précédente ; Apple s'était contentée de 6,68 millions de dollars en 2018.

Graphique par MarketWatch

Les combats d'Apple ont été nombreux l'année dernière, face à une administration Trump n'hésitant pas à mettre les intérêts de l'entreprise dans la balance dans le cadre de ses négociations avec la Chine. On imagine en effet que les lobbyistes de Cupertino ont eu des sueurs froides lorsque Donald Trump a annoncé la mise en place de taxes douanières — finalement annulées — sur l'iPhone l'année dernière... Parmi les autres préoccupations majeures, on retrouve notamment le droit à la réparation ( Apple est contre ), le respect de la vie privée (un sujet revenu sur le devant de la scène avec l'affaire Pensacola ), et tout un tas d'autres sujets plus ou moins importants — Apple a par exemple embauché en décembre une spécialiste... des drones.