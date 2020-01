Un accord à 15 milliards entre Apple et Broadcom

Le mois dernier, nous apprenions que Broadcom cherchait à revendre une de ses activités en charge de la conception de puces sans fil. Une activité qui aurait pu grandement intéresser Apple, qui représente pas moins de 25% du chiffre d'affaires de Broadcom grâce à ses multiples commandes pour l'iPhone et ses autres produits intégrant des puces sans fil. Aujourd'hui, Broadcom a annoncé avoir signé deux accords pluriannuels avec Apple portant sur. Ces deux accords seront valables durant trois ans et demi, à compter de ce mois de janvier. Le montant de ces deux accords est d'approximativement 15 milliards de dollars.Apple a ainsi sécurisé la commande d'un certain nombre de composants pour ces prochaines années, alors qu'une revente des activités de Broadcom aurait pu déstabiliser sa chaîne d'approvisionnement. Alors que la firme de Cupertino a tendance à internaliser la conception de plus en plus de composants, les puces RF (GSM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS) resteront fabriquées par une entreprise partenaire, pour le moment tout du moins.