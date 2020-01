Apple se positionne contre le chargeur unique européen

Apple aime l'USB-C, mais pas sur l'iPhone : huit ans après la bascule du connecteur Dock (30 broches) au connecteur Lightning inauguré avec l'iPhone 5, le connecteur propriétaire d'Apple ne sera pas abandonné de sitôt. Tandis que l'Union européenne a récemment relancé le débat sur le chargeur unique ainsi que sur le connecteur qui va avec, Apple s'est officiellement positionnée sur le sujet :. En bref, Apple est farouchement contre.Apple explique que plus d'un milliard d'appareils équipés d'un connecteur Lightning ont déjà été vendus, et que tout un écosystème d'accessoires s'est mis en place. Si une législation européenne obligeait Apple à basculer à l'USB-C, cela rendrait cet écosystème caduc et obligerait les utilisateurs à se rééquiper avec la nouvelle norme,tout en représentant un inconvénient pour les utilisateurs. Apple avance d'ailleurs que l'ensemble de l'industrie commence d'ailleurs déjà à adopter l'USB-C et qu'Apple ne compte pas bouder ce standard qui est désormais présent sur le chargeur de l'iPhone 11 Pro ;, affirme Apple qui distingue le connecteur du chargeur et le connecteur utilisé directement sur le smartphone.Apple ajoute que la Commission européenne avait envisagé d'imposer l'USB Micro-B avant 2009, et que cela aurait empêché l'émergence de l'USB-C ; l'approche volontariste finalement choisie a permis de réduire drastiquement le nombre de formats utilisés (on est passé d'une trentaine à seulement trois, et bientôt deux avec la disparition progressive du Micro USB) sans avoir à passer par une loi et sans empêcher l'innovation.Bien évidemment, le discours d'Apple revêt un semblant de cohérence mais c'est bien le système très rentable de licences (le fameux programme MFi —) et de vente d'accessoires qui retient Apple de basculer à l'USB-C ; la transition à l'USB-C des ordinateurs portables de la marque a été brutale et sans états d'âme. Il est parfaitement vrai qu'une législation relative aux connecteurs freinerait l'innovation sur ce point — il se murmure d'ailleurs qu'Apple envisagerait la commercialisation d'un iPhone totalement dépourvu de connecteur — mais force est de constater que l'approche volontariste adoptée par l'Union européenne a finalement séduit tous les fabricants... sauf le plus fervent défenseur de celle-ci.