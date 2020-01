L’affaire tient du paradoxe : Apple, qui n’a de cesse de mettre en avant ses mérites en matière de protection de la vie privée et a développé une fonctionnalité avancée anti-pistage sur Safari, se trouve sous les feux des projecteurs car cette fonction anti-pistage permet, selon Google , de pister les utilisateurs. Google a lancé son pavé dans la mare le 22 janvier dernier, après avoir prévenu Apple à l’automne dernier. La Pomme a mis à jour Safari sur iOS et iPadOS 13.3 le 10 décembre dernier, et a sorti Safari 13.0.4 dans la foulée sur macOS Catalina, Mojave, et High Sierra, versions qui règlent «» des problèmes soulevés par les chercheurs en sécurité de Google.L’Intelligent Tracking Prevention (ITP) de Safari se distingue des fonctions similaires des autres navigateurs, en établissant une liste personnalisée pour chaque utilisateur des sites visités, liste maintenue localement sur la machine de l’utilisateur. Classiquement, les autres navigateurs se contentent de filtrer les sites web selon une liste de blocage identique pour tous, et d’empêcher la transmission de données vers certaines entités jugées non fiables.Le problème est que Safari, en créant des profils anti-suivi individualisés pour chaque utilisateur, permettait potentiellement à des tiers de reproduire ce profil de suivi et d'identifier des utilisateurs individuels simplement en observant comment ceux-ci interagissaient avec plusieurs sites Web. «», a tweeté hier Artur Janc, l'un des auteurs du document de recherche. «. »La bonne nouvelle est qu’Apple a corrigé rapidement l’essentiel de ce problème, même si, prévient Google, ce correctif n’est que de surface et ne « corrige pas tous les problèmes sous-jacents ». De l’intérêt de tenir son système à jour...