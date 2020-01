Troisième version bêta pour macOS 10.15.3

Et de trois versions bêtas pour macOS 10.15.3 ! Une dizaine de jours après l'apparition de la précédente version de travail , Apple a envoyé aux développeurs la troisième version bêta de cette future mise à jour hier soir. Une nouvelle fois, il n'y a pas de nouveautés directement visibles pour l'utilisateur final : il s'agit avant tout pour Apple de corriger certains bugs.Un peu plus tôt ce mois-ci, une découverte intéressante a été faite dans les entrailles de cette nouvelle version de macOS : un « mode Pro » permettant de maximiser les performances d'un MacBook, au détriment de l'autonomie et du silence des ventilateurs. Ce réglage, qui semble destiné aux ordinateurs portables d'Apple les plus récents (le MacBook Pro 16" seulement) n'apparaît pour le moment que sous la forme de quelques lignes de code n'étant pas encore activées. Tout n'est donc pas finalisé, mais quelque chose se trame alors que le MacBook Pro 16" devrait avoir un petit frère dès le printemps.Si Apple suit ses habitudes, la version finale de macOS 10.15.3 devrait être mise à la disposition du grand public dans le courant du mois de février. Cette mise à jour devrait être accompagnée d'iOS 13.3.1 , qui corrige également un certain nombre de bugs sur l'iPhone et l'iPad, ainsi que de tvOS 13.3.1 pour l'Apple TV et watchOS 6.1.2 pour l'Apple Watch.