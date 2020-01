Apple Pay annoncé pour le 28 janvier au Crédit Agricole

Un peu plus de six mois après la première annonce de la banque, Apple Pay devrait enfin faire ses premiers pas au Crédit Agricole dès ce mardi 28 janvier. Cette date avait déjà fait l'objet d'une indiscrétion de la part du directeur général du groupe, mais elle est désormais connue en interne et les conseillers n'hésitent plus à en faire l'annonce à leurs clients, rapportent nos confrères de Mac4Ever et iGeneration . Le Crédit Agricole devait initialement se lancer avant la fin d'année 2019 , mais les négociations avec Apple ont visiblement pris un peu plus de temps que prévu.De nouveaux partenaires rejoignent régulièrement la liste des banques proposant Apple Pay à leurs clients, mais cette arrivée au Crédit Agricole était particulièrement attendue : il s'agit en effet de la plus grande banque française avec pas moins de 21 millions de clients particuliers. Plus que quelques jours d'attente !Apple pourrait profiter de l'occasion pour activer Apple Pay avec d'autres établissements, alors qu'un faux départ a été constaté chez Curve et TransferWise cette semaine. D'autres lancements sont attendus pour ce début d'année 2020 mais sans date précise pour le moment, avec au programme ING BforBank et Up Chèque Déjeuner