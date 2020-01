Apple TV+ compterait plus de 33 millions d'utilisateurs

Et si le service de streaming vidéo d'Apple était déjà un succès ? Si l'on en croit les chiffres cités par le Wall Street Journal , Apple TV+ compterait déjà 33,6 millions d'abonnés. Un joli score qui le placerait devant Hulu (31,8 millions d'abonnés) et le tout jeune Disney+ (23,2 millions), qui sera lancé en France dès le 24 mars prochain . Et bien sûr largement derrière Netflix, le leader mondial du secteur et ses 167 millions d'abonnés. Apple, pour l'heure, n'a pas communiqué de chiffre concernant son nombre d'abonnés, on reste ici dans le cadre d'une approximation et les chiffres sont à considérer avec précaution.Apple TV+ a été lancé le 1er novembre dernier, il compte donc à peine trois mois d'existence. Et pour relativiser — fortement — ces bons chiffres, il convient de mentionner les libéralités d'Apple quant aux abonnements. Toute personne achetant un iPhone, un Mac, un iPad ou une Apple TV est éligible à un an d'abonnement Apple TV+ gratuit. Voilà qui peut expliquer un décollage assez rapide du nombre d'abonnés. Attention, si vous êtes dans ce cas, vous disposez de 90 jours pour activer votre abonnement gratuit après votre achat de produit.Actuellement, Apple TV+ propose une grosse dizaine de séries (11 pour être précis), dont les premières saisons sont pour certaines déjà terminées, tandis que de nouvelles s'ajoutent régulièrement . Mais le service reste globalement très pauvre niveau contenu si on le compare à Netflix (167 millions d'abonnés en ce début d'année). Ce qui explique sans doute qu'Apple "distribue" de la sorte les abonnements gratuits. La stratégie de la Pomme semble claire, et bien résumée par John Gruber . Pour le moment, elle semble fonctionner. Reste à voir si le rythme d'ajout de nouveautés maintiendra l'intérêt dans la durée.