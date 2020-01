Apple fait supprimer les vidéos de The Apple Archive

» : c'est par ces quelques mots que Sam Henri Gold, l'administrateur de The (Unofficial) Apple Archive , un site regroupant un très grand nombre de vidéos promotionnelles Apple dont nous vous avions parlé un peu plus tôt ce mois-ci, a annoncé la mort de son site. Si celui-ci reste en ligne, un très grand nombre des vidéos disponibles, hébergées sur un canal Vimeo, ont été mises hors ligne, après une requête d'Apple l'exigeant. Gold a reçu plusieurs centaines de notifications de l'hébergeur vidéo l'informant des requêtes effectuées en s'appuyant sur le(DMCA).Toutes les vidéos n'ont pas encore disparu, il en restait encore plus de 260 ce matin, mais les plus intéressantes sont déjà inaccessibles. Le site liait, par exemple, une publicité jamais diffusée — et pour cause — pour le pad de recharge AirPower, produit qu'Apple n'a jamais sorti . Celle-ci a été une des premières à être supprimée.L'aspect légal ne fait pas discussion : Apple conserve bien sûr tous les droits sur ses vidéos promotionnelles, et peut légitimement exiger un contrôle total sur leur diffusion. Mais ce faisant, la Pomme fait montre d'une vraie agressivité vis-à-vis de ses fans, dont la passion débouche sur ce genre d'initiatives qui font vivre la mémoire d'Apple, et entretiennent la flamme des utilisateurs pommés.L'administrateur n'est d'ailleurs pas "tout blanc" dans l'histoire : les vidéos ne comportaient pas tous les crédits associés, tandis que Gold a compliqué la possibilité de télécharger les vidéos, suscitant l'ire des utilisateurs. Bref, le tout — ou presque — est désormais passé par pertes et profits, et c'est tout de même bien dommage pour tous les exégètes des pubs Apple.