Méfiez-vous des pseudo AirPods à vil prix (quand c'est pas cher, c'est trop cher)

Si l'on regarde vite, ils ressemblent aux AirPods d'Apple, mais on peut les acquérir pour une fraction du prix des écouteurs sans fil pommés, vendus entre 179 € (AirPods avec boîtier de recharge filaire) et 279 € (AirPods Pro). Les "pseudo-AirPods", vendus chez Amazon, ou par d'autres officines peu regardantes, tentent de profiter de la notoriété de leur modèle. Las, quand on les met dans ses oreilles, ils sonnent, au mieux, comme une casserole, avec une autonomie souvent ridicule. À cet égard, le petit test, réalisé par 60 millions de consommateurs , est totalement édifiant. Les experts de l'association de défense des consommateurs ont commandé 7 modèles de "pseudo-AirPods", vendus entre 20 et 65 €.Sur ces 7 commandes, 3 ne sont jamais arrivées à destination : deux modèles TWS, expédiés de Chine, se sont égarés en France, tandis que les Liberty Play se sont volatilisés à un endroit non déterminé. Une seconde commande de ce même modèle arrivera à bon port, mais seul un écouteur sur deux sera fonctionnel. C'est moche. Voilà qui fait déjà 42 % d'arnaque pure sur le petit échantillon testé.Les 4 paires d'écouteurs finalement testées se révèlent lamentables, sur le plan qualité sonore, voire dangereux pour l'audition du gogo-acheteur. «», note 60 millions de consommateurs. Mentionnons également un aspect non relevé : la qualité de fabrication de ces engins est au mieux médiocre, et l'on peut légitimement douter de la fiabilité des boîtes de recharge associées. Et l'on sait la dangerosité potentielle des batteries lithium-ion de médiocre qualité.

Saurez-vous distinguer le vrai des faux ? © gearpatrol

Et que dire du support client — qui resteront silencieux pour tous les modèles non livrés — ou de la garantie. Insistons un instant sur ce point : si Apple, et les grandes enseignes de vente type Fnac, assurent une garantie de deux ans, que l'on peut prolonger avec un Apple Care, les produits achetés sur les "places de marché" ne disposent que d'une garantie plus limitée d'un an. Et encore s'agit-il de la meilleure hypothèse, celle où le service client existe, ce qui est loin d'être la norme. Pour citer une doctrine familiale maintes fois répétée : «».En matière d'écouteurs, mieux vaut donc opter pour une grande marque, éviter les contrefaçons, et surveiller de près les meilleures promotions de notre rubrique bons plans et notre comparateur de prix