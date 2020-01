Une liste (possible) des appareils compatibles iOS / iPadOS 14

Quels seront les iPhone, iPad et iPod Touch compatibles avec la prochaine version majeure d'iOS / iPadOS, qui portera le numéro 14 ? À cette question, il n'existe pour le moment aucune réponse définitive et l'on ne peut considérer la liste partagée par le site iPhoneSoft que comme indicative. Le site s'est fait une spécialité de ce type de prédiction, avec un succès mitigé : s'il s'est l'année dernière à moitié trompé en estimant qu'iOS 13 ne serait probablement pas compatible avec l'iPhone SE (il l'est), il a vu correctement que les iPhone 5s et iPhone 6 ne pourraient pas embarquer iOS 12.

iPhone 11 Pro / Pro Max

iPhone 11

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE

iPod Touch 7G

Tous les iPad Pro

iPad 5 à iPad 7

iPad mini 5

iPad Air 3

Selon cette source, à la fiabilité relative donc, iOS 14 pourra être installé sur tous les iPhone et iPod Touch supportant iOS 13. On peut aussi, bien évidemment, ajouter à cette liste le futur successeur de l'iPhone 8 , qu'Apple pourrait sortir au début du printemps, ainsi que les iPhone de septembre 2020 La situation serait légèrement différente quant aux iPad et iPad Pro. iPadOS 14 laisserait les iPad mini 4 et les iPad Air 2 sur le bord du chemin et ne serait compatible qu'avec la liste ci-dessous.Apple présentera les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation lors de la prochaine WWDC, cet été. Pour le moment, il est bien délicat de pronostiquer les nouveautés que cette nouvelle version apportera. On sait, par contre, que le processus de développement sera revu , pour éliminer les bugs et renforcer le contrôle qualité, un peu mis à mal ces dernières années. On peut aussi sans risque assurer que cette prochaine version 14 creusera le sillon d'iPadOS, cette versions spécifique d'iOS destinée aux iPad, inaugurée avec iPadOS 13 et ses fonctions spécialisées