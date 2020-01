Tous les bénéfices du Mac Pro Rack en vidéo

», s'extasie Neil Parfitt, un compositeur de musique et de génériques, qui présente son tout nouveau Mac Pro Rack dans une vidéo de plus de trente minutes. Disponible depuis le 14 janvier dernier, cette variante du Mac Pro est destinée à être insérée dans une baie au format 5U, utilisé dans nombre de fermes de calcul. La machine, dans cette configuration externe spécifique, est vendue à partir de 7 199 € . Pour mémoire, le Mac Pro "classique" est proposé à partir de 6 499 € Mais quel est, ou quels sont les avantages d'un Mac Pro Rack par rapport à un modèle classiques, les 4 pieds sur terre ? D'abord — et c'est une évidence — le Mac Pro Rack se loge dans les emplacements Rack 5U, que l'on trouve dans les data centers, et les studios 3D ou de montage vidéo, notamment. Placés sur des rails, les machines dans ces logements peuvent être extraites aisément.Et c'est là que se révèle l'immense intérêt du Mac Pro Rack : il est possible d'accéder à ses entrailles, pour des opérations à cœur ouvert, sans avoir besoin de débrancher les câbles branchés au dos de la machine. Sur le modèle tour, c'est impossible. «», assure Neil, qui jongle avec de nombreuses cartes d'acquisition et de restitution audio, elles mêmes connectées à tout un appareillage musical externe. Tout débrancher à chaque fois s'avère dans ce cas fort fastidieux. «», conclut-il.Au cours de cette découverte de la machine, plusieurs détails retiennent l'attention. La qualité de la construction, pour commencer. Mais aussi quelques petits griefs : certaines cartes qui semblent "flotter" un peu dans leur emplacement, un connecteur d'alimentation interne, pour les cartes les plus gourmandes en énergie, qui oblige à un curieux cheminement pour le câble d'alimentation (non fourni !).

Certaines cartes peuvent flotter un peu dans leur logement, tandis que l'aimentation interne n'est pas aisée à exploiter

Parmi les détails, qui ne sont pas spécifiques au modèle Rack, les logements pour les cartes d'extension sont associés au nombre de lignes PCIe qu'ils supportent, 16 ou 8 lignes, selon les emplacements. Grâce à cette indication, il est aisé de positionner les cartes les plus exigeantes dans les emplacements disposant de la plus importante bande passante. Si ce détail vous semble trivial, sachez pourtant que cette attention est plutôt rare chez les fabricants.Et pour finir, un petit cliché de la configuration de travail de Neil avec un Mac Pro "urne", et la nouvelle configuration avec le Mac Pro Rack. Quel changement !

Avant / après !