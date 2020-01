L'improbable brevet d'Apple sur un iMac en verre flexible

Apple est-elle en train de plancher sur un modèle d'iMac composé d'une grande dalle de verre flexible capable d'accueillir un clavier sur sa base ? C'est en tout cas ce que décrivent les ingénieurs de Cupertino dans un surprenant brevet , déposé en mai dernier et validé par l'USPTO ce mois-ci. On découvre dans cette publication un ordinateur tout-en-un composé d'une unique couche de verre incurvé accueillant l'écran et les capteurs habituels (webcam, micro, etc.) dans sa partie haute, et un emplacement pour le clavier et le trackpad sur sa partie basse, le tout reposant sur un petit socle à l'arrière qui loge les principaux composants et l'indispensable connectique.Voilà qui est déjà fichtrement déroutant. Intégrer les périphériques d'entrée directement au châssis, tous les fabricants le font déjà sur leurs ordinateurs portables, mais la conception d'un ordinateur de bureau n'est pas du tout régie par les mêmes contraintes. Il est tout de même bien plus confortable pour un utilisateur de pouvoir placer le clavier où bon lui semble sur son bureau, de pouvoir régler la distance ou l'orientation de l'écran...Apple a d'ailleurs poussé ce design futuriste encore plus loin en envisageant de créer une déclinaison de ce concept comme écran externe intégrant non pas un clavier, mais... une trappe pour y glisser un MacBook ! Et grâce à du verre flexible, il serait possible de replier le bas de l'écran pour le ranger ou le déplacer plus facilement. Même si tout cela serait techniquement réalisable à plus ou moins court terme, on n'ose imaginer Apple se lancer dans une telle galère : un tel concept pose plus de problèmes d'ergonomie qu'il n'en règle.Comme toujours avec les brevets, il faut apprendre à lire entre les lignes et bien comprendre qu'Apple n'utilise pas les brevets pour protéger un design, mais des concepts pouvant souvent être appliqués à plusieurs produits pouvant avoir des apparences nettement différentes des schémas d'illustration. Dans la description du brevet, celle qui fait foi, Apple mentionne ainsi un ordinateur de bureau... mais également un ordinateur portable, un smartphone, une montre ou même une automobile !Apple aime avancer masquée et il est ici avant tout question de travaux sur les écrans incurvés, pliables et/ou flexibles. Cela fait des années qu'Apple dépose régulièrement des brevets sur le sujet, comme les pièces d'un puzzle dont nous ne découvrirons le visuel complet que plus tard. Clavier tactile à retour de force système de fermeture pour écran pliable... On peut comme cela remonter comme cela jusqu'en avril 2013 , avec un brevet sur un système permettant de piloter l'iPhone à coup de... pliures et de torsions. Sans oublier les multiples offres d'emploi dans ce domaine publiées sur le site d'Apple depuis des années.Si les appareils flexibles, ou en tout cas pliables, sont déjà une réalité chez certains fabricants, notamment avec des smartphones et des tablettes / PC , Apple n'a encore rien dévoilé mais se prépare, au cas où. Tout comme ses partenaires . Ces années de recherche aboutiront-elles bientôt ? Le marché des appareils flexibles et pliables est en tout cas encore balbutiant — c'est un euphémisme — et rien de presse.Concernant l'iMac, nous nous attendons quoi qu'il en soit à une refonte — et nous l'espérons d'envergure — dans le courant de cette année 2020. Mais si l'on peut raisonnablement s'attendre à un design un peu plus au goût du jour, avec une réduction des marges autour de la dalle notamment, il ne sera très probablement pas question de verre flexible ou de clavier intégré.