Abonnement in-app : c'est parti pour durer !

Si les utilisateurs sont nombreux à détester cordialement les apps à abonnement, ce moyen de monétisation monte en puissance, révèle la dernière fournée de statistiques de Sensor Tower. Et le phénomène ne concerne pas que la boutique applicative d'Apple : le Google Play suit le même chemin, même s'il reste en retrait de l'App Store sur le plan du chiffre d'affaires.», notent les analystes.Concernant spécifiquement l'App Store d'Apple, les 100 apps à abonnement les plus populaires ont généré 3,6 milliards de dollars (environ 3,3 milliards d'euros) de chiffre d'affaires en 2019, en hausse de 16% par rapport à 2018. Aujourd'hui, les abonnements représentent un petit quart du chiffre d'affaires de l'App Store aux USA, qui s'établit à 15,3 milliards de dollars (13,9 milliards d'euros). Inexorablement, depuis le lancement de cette possibilité d'abonnement in-app en 2016, la part de ce moyen de monétisation ne cesse de croître.Chez Google, la tendance est la même, mais les chiffres moins élevés : «», assure Sensor Tower.

Évolution de la part des abonnements dans les App Store depuis 2016

La liste des apps les plus performantes varie grandement selon la plateforme. L'app de rencontre Tinder tire son épingle du jeu sur iOS et Android, mais c'est YouTube qui domine le classement de l'App Store Apple, avec ses abonnements YouTube Premium. À l'inverse, sur le Play Store, c'est l'app de streaming musical Pandora qui domine le classement. Notons également l'appétence, sur les deux boutiques, pour les abonnements à des services de streaming vidéo, Hulu et HBO chez Apple, HBO et Disney+ chez Google.

Les 10 apps à abonnement les plus rentables

Enfin, et c'est l'une des données les plus intéressantes de cette étude, le système des abonnements progresse bien au-delà des dix apps les plus populaires. À vrai dire, celles-ci voient leur chiffre d'affaires grimper de 10 %, tandis qu'il bondit de 35 % sur les apps classées entre la 11e et la 100e place.