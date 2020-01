Apple Pay enfin disponible au Crédit Agricole

C'est la fin d'un long feuilleton : après trois ans et demi d'attente , Apple Pay est enfin disponible pour les clients du Crédit Agricole ! La date de lancement n'était plus qu'un secret de Polichinelle depuis quelques jours, et la banque a donc bien fini par ouvrir les vannes ce mardi matin. Si vous êtes client du Crédit Agricole, vous pouvez vous rendre dans l'application Wallet, et cliquer sur la petite icône "+" en haut à droite de l'écran pour ajouter votre carte bancaire. Après une courte étape de validation grâce à un code envoyé par SMS, vous pourrez commencer à payer avec votre iPhone et votre Apple Watch dans la foulée.Cet accord avec le Crédit Agricole est un grand succès pour Apple : la banque verte est en effet le plus gros établissement français avec pas moins de 21 millions de clients. Ce lancement devrait donner un gros coup de fouet à l'adoption du service de paiement mobile d'Apple.Bien que LCL soit une filiale du Crédit Agricole, notez que la banque lyonnaise n'est pas encore concernée par ce déploiement. Ce n'est en revanche qu'une question de temps : le Crédit Agricole avait en effet annoncé un lancement en deux temps , Apple Pay devant débarquer au Crédit Agricole en fin d'année 2019 (cela aura pris un peu plus de temps que prévu) et chez LCL en 2020, sans précision sur la date. Encore un peu de patience, donc.