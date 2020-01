Apple discute pour acquérir MGM et James Bond

Alors que la compétition ne cesse de s'étoffer en matière de streaming vidéo, avec le lancement à succès du service Disney+, Apple cherche à étendre une offre encore très limitée et lorgne sur les contenus de la MGM, qui détient notamment la licence. Mais pour rafler la mise, la Pomme doit écarter ses compétiteurs, au premier rang desquels on trouve Netflix, lui aussi intéressé par le catalogue de la MGM. Les discussions et les enchères sont en cours depuis plusieurs semaines, révélait le WSJ le mois dernier, ce que CNBC confirme aujourd'hui avec force détails. À noter qu'il était déjà question d'acquisition ou d'acquisition de contenus entre Apple et la MGM en septembre 2017 . L'histoire balbutie !Le monde de la production vidéo est en pleine mutation. Les services de diffusion linéaire cèdent le pas aux offres à la demande, en streaming, qui consacrent de "nouveaux" acteurs, comme Netflix. Parallèlement, un mouvement de consolidation des acteurs du marché bat son plein : Disney achète Fox, Comcast se paie Sky, AT&T croque Time Warner, Viacom fusionne avec CBS. Autant de gros poissons qui croisent dans les mêmes eaux, à la recherche de poissons plus petits à dévorer, pour étoffer leur catalogue. «», analyse Alex Sherman pour CNBC, et sont d'excellents candidats à l'achat. MGM, bien sûr, mais également AMC Networks, Discovery, Lions Gate et Sony Pictures pourraient ainsi être victime de l'appétit des Apple, Netflix, Amazon, Comcast ou Disney.La situation de la MGM semble plus fragile encore. La société a été sauvée de la faillite, en 2010, par un groupe de fonds d'investissement — Anchorage Capital, Highland Capital et Solus Alternative Asset Management — qui se préoccupe depuis essentiellement de valoriser le catalogue de l'entreprise, estimé à plus de dix milliards de dollars. «», estime CNBC.La MGM détient la franchise, mais également des séries à grand succès, comme), ou, un show de TV réalité policier très couru outre-Atlantique. Et l'entreprise peut également faire valoir quelques gros bras, notammentqui figurent à son catalogue. Du contenu de qualité, et disposant d'une forte notoriété, qui pourrait faire du bien au catalogue d'Apple TV+, le service de streaming d'Apple. Celui-ci va s'enrichir de nouveaux contenus dans les prochaines semaines , mais reste encore très très en retrait par rapport aux concurrents.