FiLMiC DoubleTake : la prise de vidéos à plusieurs caméras débarque sur iPhone

C'est un privilège qui est accordé à peu d'éditeurs : FiLMiC avait pu effectuer une démonstration de son application DoubleTake sur la scène du Steve Jobs Theater à l'occasion de la présentation de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro en septembre dernier. Il faut dire que l'application en question est parfaitement taillée pour mettre en avant les progrès des capteurs de l'iPhone, plus spécifiquement dans le cadre de la prise de vidéos : DoubleTake permet de choisir deux des quatre capteurs de l'iPhone afin de réaliser des prises de vues en simultané depuis ces deux capteurs.L'app propose même une juxtaposition ou une superposition des images pour éviter d'avoir ensuite à faire des montages complémentaires sur d'autres applications. C'est simple, efficace, et on imagine sans mal que les usages vont se multiplier chez les vidéastes amateurs : interviews, présentations, voyages...Fonctionnant sous iOS 13, l'application est évidemment compatible avec l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, mais également avec l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR. La vidéo est limitée à 24 i/s, 25 i/s ou 30 i/s en 1080p, le tout exporté en .h264 .mov dans la pellicule de l'iPhone. L'application DoubleTake de FiLMiC a la bonne idée d'être gratuite, et vous pouvez la retrouver dès aujourd'hui sur l'App Store