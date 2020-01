Coronavirus : l'iPhone 9 risque-t-il le coup de froid ?

La prochaine sortie de l'iPhone 9, attendue au printemps et visiblement dès le mois de mars, peut-elle faire les frais de l'épidémie de coronavirus qui frappe la Chine ? La question peut sembler triviale au regard des problématiques de santé liées à ce virus, mais elle agite le petit monde de la tech, ce dont Bloomberg se fait l'écho.L'épidémie frappe principalement la Chine à ce stade, et l'empire du Milieu est fournisseur de nombreuses pièces, ainsi que l'assembleur des smartphones Apple. Certes, les deux principales unités d'assemblage — l'usine-ville Foxconn à Zhengzhou, et l'unité de Pegatron près de Shanghai — sont éloignées de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, mais celle-ci se répand très rapidement, et plusieurs cas sont déjà rapportés dans la province du Henan, qui abrite l'usine Foxconn.

Carte de l'épidémie de coronavirus en Chine, au 28 janvier 2020

», commente l'analyste Patrick Moorhead de Moor Insights & Strategy. La production de masse de l'iPhone 9 est réputée commencer durant le mois de février , et d'ici là, l'épidémie aura encore fait du chemin. D'autres appareils dont la production est déjà tendue, comme les AirPods Pro, pourraient également souffrir du moindre pépin.Tim Cook, fidèle à l'image philanthropique qu'il imprime à Apple, a annoncé une donation «». Chez Foxconn, on assure surveiller l'évolution de la situation de près et on se montre rassurant quant aux capacités de production. «», indique-t-on du côté de l'assembleur. Dernier élément à prendre en considération, Apple a pour habitude d'au moins doubler ses fournisseurs, pour que l'un puisse suppléer l'autre en cas de défaillance. Après tout, c'est l'une des principales forces de Tim Cook que de gérer les fournisseurs à la baguette, en ayant recours au besoin aux talents de négociation de Tony Blevins.L'iPhone 9, que l'on a pu un temps appeler iPhone SE 2, s'inscrit dans la filiation de l'iPhone 8, avec des composants internes remis au goût du jour : écran LCD de 4,7” et capteur d'empreinte Touch ID seraient associés à un processeur Apple A13 de dernière génération, et à 3 Go de RAM (l'iPhone 8 intègre un processeur Apple A11 et 2 Go de RAM). Il devrait prendre place en entrée de gamme, avec un tarif agressif. Apple aurait décidé de lancer la fabrication d'un premier volant de 15 millions d'unités de cet iPhone 9 pour son lancement.