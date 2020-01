Apple Pay fait ses premiers pas chez Curve

Grosse journée pour Apple Pay. Lancé au Crédit Agricole ainsi que chez Crédit Mutuel et CIC ce matin, le service de paiement mobile a également fait ses premiers heureux chez Curve . Fonctionnant uniquement en anglais mais étant bien disponible en France, ce service britannique a la particularité d'offrir un agrégateur de cartes de paiement, ce qui permet donc d'utiliser Apple Pay avec n'importe quelle carte bancaire Visa ou MasterCard, tout comme avec Max (filiale du Crédit mutuel Arkéa) qui est lui partenaire d'Apple Pay depuis deux ans Les agrégateurs de cartes bancaires ont d'autres intérêts que de permettre l'usage d'Apple Pay, notamment dans le cadre d'un usage à l'étranger, et bien heureusement : la solution de paiement mobile d'Apple se généralise en France et la petite astuce perd petit à petit de son intérêt. Si vous êtes utilisateurs de Curve, vous pouvez en tout cas ajouter votre carte à l'application Wallet et l'utiliser avec Apple Pay sur votre iPhone ou votre Apple Watch dès aujourd'hui.