iOS 13.3.1 est disponible pour tous

iOS 13.3.1 apporte des correctifs et des améliorations pour votre iPhone. Cette mise à jour vise notamment à :



• résoudre un problème de la fonctionnalité Limites de communication autorisant l'ajout d'un contact sans exiger la saisie du code de « Temps d'écran »,

• ajouter un réglage permettant de contrôler l’utilisation des services de localisation de la puce Ultra Wideband U1,

• corriger un problème pouvant causer un délai avant de pouvoir modifier une photo Deep Fusion prise sur un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro,

• corriger un problème dans Mail pouvant forcer le chargement des images distantes lorsque le réglage « Charger les images distantes » est désactivé,

• résoudre un problème pouvant entraîner l'apparition dans Mail de plusieurs boîtes de dialogue « Annuler »,

• corriger un problème entraînant l’utilisation par FaceTime de l’appareil photo ultra grand-angle arrière au lieu de l’appareil photo grand-angle,

• corriger un problème pouvant entraîner l'échec de la livraison des notifications push lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi,

• résoudre un problème pouvant distordre les sons lors d’appels téléphoniques dans certains véhicules via CarPlay,

• proposer une assistance pour les voix de Siri en anglais (Inde) sur le HomePod.

Mise à jour 19:40 :

On retrouve également iOS 13.3.1 pour le HomePod, qui « propose une assistance pour les voix de Siri en anglais (Inde) sur le HomePod et apporte des améliorations globales visant à renforcer la stabilité et la qualité des fonctionnalités du HomePod ». tvOS 13.3.1 est également de la partie pour l'Apple TV, sans précisions sur les changements apportés, et l'Apple Watch n'est pas oubliée avec watchOS 6.1.2 qui « contient d'importantes mises à jour de sécurité ».

Mise à jour 19:51 :

iOS 12.4.5 est également disponible pour apporter des correctifs de sécurité aux appareils incompatibles avec iOS 13.

Un mois et demi après la sortie d'iOS 13.3 , une petite mise à jour est proposée par Apple ce soir : la version finale d'iOS 13.3.1 est disponible pour tous. Au programme de cette petite version intermédiaire, on retrouve avant tout des corrections de bugs, comme celui de la fonctionnalité Temps d'écran , qui permet aux enfants de contourner les limites de communications pendant les plages horaires prédéfinies en créant des contacts à partir de numéros inconnus. Un nouveau réglage fait également son apparition pour permettre aux utilisateurs de l'iPhone 11 ou 11 Pro de désactiver la localisation relative à la puce Apple U1 , qui gère l'Ultra Wideband sur les derniers smartphones d'Apple.Voici la totalité des changements apportés par cette version, selon les notes de version publiées par Apple :Vous pouvez retrouver et installer cette mise à jour sur votre iPhone, iPad ou iPod touch par le biais de l'application Réglages, dans la section "Général" puis "Mise à jour logicielle". Comme toujours, nous vous conseillons de profiter de l'occasion pour réaliser une petite sauvegarde de vos appareils mobiles : vous pouvez déclencher une synchronisation avec iTunes ou le Finder en connectant votre appareil à votre ordinateur, ou déclencher une sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant).