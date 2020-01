La version finale de macOS 10.15.3 est disponible

de bonheur

La mise à jour de macOS Catalina 10.15.3 améliore la stabilité, la fiabilité et la sécurité de votre Mac. Elle est recommandée à tous les utilisateurs.



Cette mise à jour :

• optimise la gestion du gamma des faibles niveaux de gris sur le Pro Display XDR pour les flux de production SDR lors de l’utilisation de macOS ;

• améliore les performances du montage vidéo multiflux pour les vidéos 4K encodées en HEVC et H.264 sur le MacBook Pro 16 pouces de 2019.

Dans la foulée de la sortie d'iOS 13.3.1 , Apple a aussi dévoilé une petite mise à jour logicielle pour le Mac : macOS 10.15.3 est au programme ce soir, avec un peu plus de trois giga-octetsde correctifs pour améliorer la stabilité encore toute relative de Catalina. Apple donne peu de détails sur le contenu de la mise à jour, se contentant de mentionner un petit bug d'affichage sur l'écran Pro Display XDR ainsi qu'une amélioration pour le montage vidéo sur le MacBook Pro 16" de 2019. Voici les notes de version officielles :On le sait bien, il y en a toujours plus sous le capot qu'Apple ne veut bien le dire. Il peut s'agir de corrections de failles qui ne sont pas encore rendues publiques, ou de la prise en charge de nouveautés qui n'ont pas encore été annoncées... Dans la version bêta de macOS 10.15.3 ont par exemple été dénichées des références à un « mode Pro » pour améliorer les performances de certains ordinateurs portables d'Apple, au détriment du silence des ventilateurs et surtout de l'autonomie. Ce nouveau mode n'a pas été activé avec la version finale de macOS 10.15.3 aujourd'hui, mais cette nouvelle version prépare quelque chose.Comme toujours, vous retrouverez cette mise à jour dans les Préférences Système, section Mise à jour de logiciels. Nous vous conseillons de sauvegarder vos données avant de lancer l'installation de macOS 10.15.3 : tout se passe généralement bien, mais on n'est jamais trop prudent.