Apple Watch : watchOS 6.1.2 apporte des correctifs

L'actualité du système d'exploitation de l'Apple Watch est palpitante : un mois et demi après la sortie de watchOS 6.1.1 qui n'apportait aucune nouveauté visible par l'utilisateur, watchOS 6.1.2 est de sortie ce soir avec au programme... aucune nouveauté visible par l'utilisateur. Il ne s'agit en effet que de correctifs logiciels, décrits commequi ne sont pas détaillées par Apple.Comme toujours, cette mise à jour est évidemment conseillée pour tous les utilisateurs ayant déjà watchOS 6 installé sur leur montre, même sans en connaître la teneur précise. Pour installer watchOS 6.1.2, vous devez utiliser l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone. Attention, Apple exige que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie et qu'elle soit placée sur son chargeur.