Les Powerbeats4 se montrent dans iOS 13.3.1

Les Powerbeats4 avaient déjà été repérés au sein d'iOS 13.3 au début du mois de décembre. Avec la sortie d'iOS 13.3.1 ce soir, nous pouvons découvrir grâce aux fins limiers de MacRumors une nouvelle icône qui a fait son apparition dans les entrailles du système d'exploitation mobile d'Apple. Le visuel, au centre sur l'illustration ci-dessous, est très sommaire mais il nous permet de déterminer que les futurs écouteurs, toujours filaires, changeront légèrement de design pour se rapprocher de celui des Powerbeats Pro. Par rapport aux Powerbeats3, le fil passera à l'arrière des oreilles et non plus à l'avant.

Powerbeats Pro à gauche — Powerbeats4 au centre — Powerbeats3 à droite

La précédente "fuite" nous avait permis d'apprendre que les Powerbeats4 prendront en charge la fonctionnalité « Dis Siri », signe qu'ils devraient être dotés de la puce Apple H1 déjà présente sur les AirPods 2 et les AirPods Pro. Cette puce permet notamment une meilleure connectivité sans fil et une meilleure autonomie, sans oublier la gestion de la fonctionnalité « Annonce des messages » pour la lecture automatique des messages reçus par Siri.Les Powerbeats3 sont actuellement vendus 199,95 € chez Apple, alors que les Powerbeats Pro, entièrement sans fil et avec la puce Apple H1, sont proposés à 249,95 € . Les AirPods Pro, eux, coûtent 279 € . Alors que les AirPods Pro rencontrent un très vif succès , on imagine difficilement Apple profiter de l'arrivée des Powerbeats4 pour baisser ses tarifs. Sauf grosse surprise, les Powerbeats4 devraient ainsi être vendus à un tarif similaire à celui de leurs prédécesseurs. Reste à connaître la date de sortie : elle est encore inconnue mais la présence de ce visuel au sein d'iOS nous indique que c'est pour bientôt.