Q1 2020 : Apple publie des résultats historiques

Les trimestres fiscaux d'Apple ne sont pas calqués sur l'année civile. Le premier trimestre fiscal de 2020 d'Apple couvre ainsi les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2019, c'est à dire toute la période des fêtes de fin d'année 2019. Le premier trimestre fiscal d'Apple est donc chaque année le plus important et de loin. L'année dernière à la même période, Apple avait enregistré un chiffre d'affaires de 84,3 milliards de dollars. Cette année, le montant s'élève à 91,8 milliards. Apple n'a tout simplement jamais gagné autant d'argent ! Le bénéfice net, lui, est passé de 20 à 22,2 milliards de dollars, pour une marge brute de 38,4% en hausse de 0,4 point. Bref, tout va bien, très bien même.Cette croissance a notamment été portée par les ventes d'iPhone, en progression de 7,1% d'une année sur l'autre avec un chiffre d'affaires de 56 milliards de dollars. L'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro sont un clair succès, et Apple précise que l'iPhone 11 a été le modèle le plus vendu pendant toutes les semaines du trimestre. Sans surprise, la catégorie fourre-tout que sont les autres produits, ou, continue d'exploser avec une hausse spectaculaire de 27%. Les AirPods et l'Apple Watch Series 3 rencontreraient un succès au-delà des espérances, et Apple a affirmé à Reuters qu'elle ne parvenait toujours pas à en produire suffisamment pour répondre à la demande. Du côté des services, la hausse est également très soutenue avec 14,5% de croissance par rapport à l'année dernière. Tous services confondus, Apple aurait 480 millions de souscriptions payantes actives, soit 120 millions de plus que l'année dernière. Apple compte atteindre 500 millions à 600 millions d'abonnements cette année. Enfin, certaines gammes un peu vieillissantes du côté du Mac (-3,6%) et de l'iPad (-12,6%) tirent ces catégories vers le bas. Au printemps dernier , les baisses de vente d'iPhone avaient conduit le smartphone d'Apple à représenter moins de 50% des revenus de l'entreprise pour la première fois depuis 2012. Ces mauvaises performances ne sont plus qu'un mauvais souvenir : l'iPhone est bien remonté dans la répartition des revenus d'Apple, avec 61% du chiffre d'affaires à lui tout seul. Symbole du succès des nouveaux produits d'Apple tels que les AirPods ou l'Apple Watch, la catégorie "Autres produits" passe pour la première fois devant le Mac. L'activité historique d'Apple est tombée sous la barre des 10%.Il n'y a pas de quoi s'inquiéter du recul tout relatif du Mac et de l'iPad : ces contre-performances sont avant tout conjoncturelles, plusieurs modèles arrivant en fin de vie et d'importantes mises à jour étant dans les tuyaux pour 2020, par exemple du côté du petit modèle de MacBook Pro de l'iMac ou de l'iPad Pro ; on peut raisonnablement s'attendre à une reprise pour les prochains trimestres.Tim Cook s'est sans surprise félicité des bons résultats d'Apple pour ce trimestre :Pour le deuxième trimestre fiscal de 2020, Apple s'attend à un chiffre d'affaires situé entre 63 et 67 milliards de dollars, contre 58,02 milliards pour la période équivalente l'année dernière.