iOS 13 installé sur 7 appareils sur 10, iPadOS à la traine

Apple a mis à jour sa page de données statistiques sur l'usage des dernières versions majeures de ses systèmes d'exploitation mobiles, iOS 13 et iPadOS 13. Au 27 janvier dernier, iOS 13 était installé sur 70 % des appareils s'étant connecté ce jour à l'App Store. En octobre dernier, ce chiffre s'établissait à 50 % . Si l'on se limite à observer les iPhone et iPod touch vendus ces 4 dernières années, le taux d'installation d'iOS 13 grimpe à 77 %. iOS 12 fait de la résistance, et est en fonctionnement sur 23 % des appareils (17 % des appareils de moins de 4 ans).La situation est un peu différente concernant les iPad : iPadOS 13 anime 57 % des tablettes, iOS 12 trônant encore sur 27 % d'entre-elles. Ce n'est pas le conservatisme qui permet d'expliquer ce tableau, iPadOS 13 ayant laissé sur le bord de la route pas mal de tablettes encore en fonctionnement. On s'en rend compte en limitant l'étude aux iPad de moins de 4 ans. Dans ce cas de figure, 79 % des tablettes utilisant iPadOS 13, un chiffre très proche de celui concernant iOS 13. Dit autrement, les iPad vieillissent plutôt bien, et de nombreux modèles qui ne sont plus de première jeunesse trouvent encore leur place dans la vie des utilisateurs.

Taux d'installation d'iOS 13 et iPadOS 13 fin janvier 2020

Et on mettra aussi l'accent sur un fait caractéristique d'Apple : la Pomme assure un suivi plus long que la plupart de ses concurrents pour ses "anciens" systèmes. Hier par exemple est sorti iOS 12.4.5 , version corrective d'iOS 12, qui peut être installée sur certains anciens modèles d'iPhone et d'iPad incompatibles avec iOS 13. Remontant jusqu'à l'iPhone 5s, l'iPad Air et l'iPad mini 2, tous les trois commercialisés en 2013, Apple fournit ainsi toujours des correctifs de sécurité.