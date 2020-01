Tim Cook enthousiaste au sujet de l'iPhone 5G

Nous ne faisons pas de commentaires sur nos futurs produits, donc je vais essayer de contourner la question. Concernant la 5G, je pense que nous en sommes aux tout premiers débuts du déploiement à l'échelle mondiale. Nous ne pourrions être plus fiers de notre gamme et nous sommes très enthousiastes au sujet de ce que nous avons dans les tuyaux, nous n'échangerions notre place pour rien au monde.

Encore une fois, je ne souhaite pas faire de commentaires sur nos futurs produits. Mais de manière générale je pense que ce qui est important à propos de la 5G, c'est de regarder les calendriers de déploiement un peu partout dans le monde. Et certains d'entre eux sont très différents de ce que vous pouvez voir ici. En terme de tarifs, je ne veux pas faire de commentaires sur le prix de terminaux que nous n'avons pas encore annoncés.

À l'occasion de la séance de questions-réponses organisée suite à la présentation des résultats trimestriels d'Apple hier soir, Tim Cook n'a pu échapper à quelques tentatives d'obtenir des indiscrétions au sujet de l'adoption de la 5G sur les produits pommés. Fidèle à la politique du secret de son entreprise, le PDG d'Apple n'a bien sûr rien dévoilé de bien précis sur ses futurs produits. Il s'est néanmoins montré très enthousiaste au sujet de la 5G lorsqu'il a été interrogé sur la demande relative à cette nouvelle technologie :La 5G va-t-elle faire augmenter les prix ? Du côté des forfaits téléphoniques, on a déjà la réponse : à volume de données égal pas forcément, mais les opérateurs vont tout de même tenter de proposer des forfaits plus généreux et donc plus chers. Du côté des terminaux, il y aura nécessairement un surcoût à la fabrication et le PDG d'Apple a donc été interrogé sur une éventuelle hausse des tarifs de l'Phone :

Tim Cook avec Alex Knoll sur FaceTime — Via The Ellen Show

Tim Cook a mentionné un élément très important dans sa seconde réponse : la 5G ne sera pas disponible simultanément partout dans le monde. Elle a en effet déjà fait son apparition dans certains pays, est prévue dans quelques villes en France dès cet été , mais certaines régions du monde ne seront pas équipées avant plusieurs années. Ce constat est à lier à la question du tarif : est-il vraiment pertinent de proposer un téléphone compatible 5G, qui sera plus cher à fabriquer, dans des pays où cette technologie ne pourra pas être utilisée ? Là où beaucoup de rumeurs anticipaient une généralisation de la 5G sur l'iPhone dès cette année, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo affirmait un peu plus tôt ce mois-ci qu'Apple envisageait la commercialisation de modèles se contenant encore d'un modem 4G pour certaines régions du monde...Nous n'en saurons pas plus pour le moment, mais il semblerait que Tim Cook ait voulu profiter de l'occasion préparer les esprits à cette éventualité. Notons en tout cas que le PDG d'Apple n'a pas pris la peine de démentir quoi que ce soit : l'arrivée de la 5G sur certains modèles d'iPhone en septembre prochain est un tel secret de Polichinelle au sein de l'industrie qu'il serait inutile de nier l'évidence.