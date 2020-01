L'Apple Watch, une première pour 3/4 des acheteurs ce trimestre

Le segment des "autres produits",, poursuit sa formidable progression chez Apple, et représente, lors du 1er trimestre fiscal 2020 , 11 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est plus que celui généré par les Mac ou les iPad. L'énorme succès des AirPods contribue fortement à cette mise en orbite, mais l'Apple Watch tire également très bien son épingle du jeu. La montre connectée d'Apple attire de plus en plus de personnes, et son achat est une première pour la grande majorité d'entre elles, 3 sur 4.», a décrypté Tim Cook, le CEO d'Apple, lors de la séance de questions / réponses faisant suite à l'annonce des résultats records du trimestre.

Apple Watch Series 5

Ce pourcentage de nouveaux clients s'explique aisément : l'Apple Watch demeure un produit jeune, qui n'a pas encore trouvé sa place aux poignets de nombreux utilisateurs d'iPhone. Cependant, le taux de nouveaux acheteurs, de 75 %, est supérieur à celui annoncé en septembre dernier, où il s'établissait à 70 %. L'Apple Watch Series 5 et son écran toujours allumé connaissent vraisemblablement un beau succès, mais cette croissance est également attribuable aux ventes... d'Apple Watch Series 3. Et c'est Tim Cook en personne qui a donné cette explication : «».L'Apple Watch Series 5 est proposée à partir de 449 € (40 mm), et de 479 € (44 mm), tandis que l'Apple Watch Series 3, toujours au catalogue, est proposée à partir de 229 € (38 mm) et de 259 € (42 mm). Et ce modèle bénéficie souvent de promotions , tout comme l'Apple Watch Series 4, retirée du catalogue mais tout à fait d'actualité, bénéficiant, notamment, d'un écran plus grand que les précédentes versions. Boulanger la propose par exemple en version cellulaire dès 329 € au moment où nous rédigeons cet article. Notre comparateur de prix vous permet de balayer toutes les offres d'un coup d'œil.