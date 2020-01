En Inde, Apple cesse de méditer et passe à l'action

Apple va-t-elle enfin faire céder la citadelle indienne ? La Pomme, qui ne connaît guère le succès dans le sous-continent, enregistre un vrai frémissement sur cet immense marché. Au 4e trimestre 2019, les ventes d'iPhone dans le pays seraient en hausse de 41 % , Apple s'arrogeant 2 % de part de marché. La Pomme y prépare en outre le déploiement de son Apple Store en ligne, qui pourrait intervenir au troisième trimestre 2020. Suivra, quelques mois plus tard, la première boutique physique ornée du logo pommé qui ouvrira ses portes à Mumbai, la capitale économique de l'Inde. Signe d'un intérêt renforcé, les mises à jour iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1 , ainsi qu’ iOS 13.3.1 pour HomePod intègrent désormais des "voix anglaises indiennes" pour Siri. Les astres s'alignent !Apple (re)part de très loin sur un marché qu'elle peine à appréhender et comprendre. Celui-ci ne manque effectivement pas de contrastes et d'écueils : si le niveau de vie est globalement plus faible qu'en Chine, l'Inde compte une classe moyenne et une classe aisée signifiantes, qui font saliver les vendeurs. Mais le pays déploie aussi un arsenal de protection de son industrie, qui impose qu'une part significative des produits vendus en Inde y soit également fabriquée.

Publicité pour l'iPhone X à Mumbai, Inde

Mais la Pomme reprend les choses par le début. Elle a ainsi mis en vente sa dernière génération de smartphones plus rapidement que jamais dans le pays, en consentant une politique tarifaire agressive sur l'iPhone 11, associée à une opération cashback. L'année dernière, elle a pratiqué de même pour l'iPhone XR, qui a été pendant les 2e et 3e trimestres 2019 sa meilleure vente dans le pays. Apple réorganise également ses approvisionnements, pour pouvoir répondre à la demande directe dès l'ouverture de sa boutique en ligne. Enfin, elle a renforcé la disponibilité de la quasi-intégralité de ses gammes de produits. Et elle devrait ajouter prochainement le HomePod à son inventaire.