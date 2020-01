Annonces Apple à venir : AirTags, Mac, iPad, iPhone, casque sans fil, chargeur...

Apple vient de boucler une belle année 2019 et après un petit répit hivernal, 2020 devrait démarrer sur les chapeaux de roues lors de la très attendue conférence de printemps d'Apple. Selon le toujours bien informé Ming-Chi Kuo, cité par MacRumors , c'est une déferlante d'annonces qu'Apple aurait dans les tuyaux pour le premier semestre. Il y en aurait en effet pour tous les goûts : un nouvel iPhone d'entrée de gamme, de nouveaux iPad Pro, de nouveaux MacBook Air et/ou MacBook Pro, les AirTags, un chargeur sans fil par induction et un casque audio sans fil haut de gamme.

Tim Cook en mars 2019

L'arrivée d'un nouvel iPhone n'est absolument pas une surprise. On s'attend en effet depuis de nombreux mois à ce qu'Apple mette à jour l'iPhone 8 pour lui intégrer des composants un peu plus au goût du jour , sans changement notable de design. Ce nouveau modèle, qui pourrait porter le nom d'iPhone 9 , devrait adopter la même puce Apple A13 que sur l'iPhone 11, 3 Go de mémoire vive et des capacités de 64 Go et de 128 Go, le tout pour un tarif relativement similaire à celui de l'iPhone 8 aujourd'hui.Les nouveaux iPad Pro sont également attendus de longue date , plus d'un an et demi après la sortie de la gamme actuelle. Les changements devraient surtout se retrouver sous le capot, notamment avec la puce Apple A13X, et il pourrait y avoir de belles avancées du côté de la photographie avec l'arrivée de capteurs comparables à ceux de l'iPhone 11 — il a même été question d'une caméra 3D Côté Mac, c'est évidemment le MacBook Pro 13,3" qui concentre toutes les attentes, quelques mois après la sortie du MacBook Pro 16". Un nouveau modèle d'ordinateur portable a déjà été enregistré par Apple auprès de l'EEC, et il devrait sans doute s'agir d'une révision majeure du MacBook Pro 13,3" qui devrait reprendre les principales avancées du grand modèle , à commencer par son clavier plus fiable et pourquoi pas un écran un peu plus grand. Apple pourrait profiter de l'occasion pour apporter une petite mise à jour au MacBook Air, mais c'est moins certain.

(lire : Le mauvais moment pour acheter un MacBook Pro 13'')

Les AirTags , longtemps surnommés Apple Tags dans les rumeurs, seront des petits accessoires permettant de géolocaliser n'importe quel objet en temps réel. Faisant notamment appel à la technologie Ultra Wideband gérée par la puce Apple U1 de l'iPhone 11, ils ont déjà été repérés à maintes reprises au sein d'iOS et on connaît déjà de multiples aspects de leurs fonctionnement

(lire : Le tag de géolocalisation d'Apple se précise)

C'est la première fois qu'une rumeur évoque le lancement d'un chargeur sans fil par induction directement conçu par Apple. Ming-Chi Kuo précise qu'il devrait être petit, signe qu'il ne devrait pas s'agir de la technologie AirPower officiellement abandonnée l'année dernière. Alors qu'AirPower aurait dû permettre de pouvoir charger plusieurs appareils à la fois sur un même chargeur, ce modèle devrait avoir des ambitions revues à la baisse.

Le chargeur AirPower (lire : Apple annonce l'abandon de la technologie AirPower)

Enfin, l'arrivée d'un casque sans fil haut de gamme signé Apple a déjà fait l'objet de rumeurs pour l'année dernière, mais Apple aurait rencontré du retard dans son développement. On imagine sans mal qu'Apple tentera de transposer l'expérience des AirPods Pro à un casque aux finitions plus élaborées que celles des casques Beats, mais Ming-Chi Kuo ne donne pas plus de détails pour le moment.La conférence de printemps d'Apple se tient généralement à la fin du mois de mars, alors que la conférence de la WWDC — celle durant laquelle Apple présente les mises à jour à venir de ses systèmes d'exploitation — se tient traditionnellement au début du mois de juin. Bon nombre des annonces décrites par Ming-Chi Kuo sont attendues pour le mois de mars (c'est notamment le cas de l'iPhone et de l'iPad Pro), mais l'analyste mentionne des sortiespour la liste qu'il nous communique aujourd'hui, signe que certaines des nouveautés évoquées ici pourraient donc attendre la WWDC un peu avant l'été. Suspense...