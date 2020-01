Touch ID sur le bouton Power d'un iPhone en 2021 ?

L'analyste Ming-Chi Kuo avait brièvement évoqué le sujet le mois dernier, et il nous donne plus de détails aujourd'hui dans une note de recherche rapportée par MacRumors : Touch ID ferait bien de la résistance sur l'iPhone en 2021. Le téléphone en question ne serait pas pourvu de bouton d'accueil comme l'iPhone 8, et il n'intégrerait pas non plus le système de reconnaissance faciale de Face ID sur le haut de l'écran : la reconnaissance d'empreintes digitales se ferait directement sur le bouton d'allumage sur le côté du téléphone !Ming-Chi Kuo précisant que l'appareil en question serait équipé d'une dalle LCD et non OLED, il devrait s'agir d'un modèle qui serait relativement d'entrée de gamme, peut-être destiné à remplacer l'iPhone 9 l'année prochaine. L'écran étant bord à bord (Ming-Chi Kuo parlait d'ailleurs le mois dernier d'une grande diagonale située entre 5,5" ou de 6,1"), Apple enterrerait ainsi définitivement le design historique de l'iPhone, avec son petit bouton d'accueil circulaire et ses deux larges bandes horizontales en-dessus et en-dessous de l'écran. L'analyste ne précise pas comment Apple intégrerait la webcam frontale ; dépourvu de Face ID pour faire des économies, ce modèle pourrait tout de même présenter une petite encoche de taille restreinte.Ce n'est pas la première fois que les rumeurs s'intéressent à l'avenir de Touch ID, et quelques bruits de couloir de sources très sérieuses ont même déjà anticipé son retour sur des modèles haut de gamme. Le journaliste Mark Gurman affirmait en effet dès septembre dernier qu'Apple avait l'intention d'intégrer Touch ID directement sous l'écran, en complément et non en remplacement de Face ID, d'ici 2021 également. Loin d'être abandonné, Touch ID pourrait donc revenir en force l'année prochaine...