Apple va adopter 117 nouveaux emojis en 2020

C'est devenu un rituel : chaque début d'année, le consortium Unicode adopte une nouvelle fournée d'emojis, qui devront être adaptés puis intégrés dans leurs systèmes par les différents fabricants dans les mois suivants la présentation de la nouvelle liste. Cette année ne déroge pas à la règle, et le consortium vient de lever le voile sur 117 nouveaux emojis. Déclinés dans un style plus proche de celui d'Apple par Emojipedia , vous pouvez les découvrir ci-dessous. On retrouve 62 visuels différents, et 55 variantes de genre et de couleur de peau. Il y en a comme toujours un peu pour tous les goûts : visage déguisé, mère Noël, ours polaire, dodo, phoque, castor, mammouth, olive, myrtilles, fondue, baguette magique, accordéon, brosse à dents, coeur anatomique, drapeau transgenre...L'adoption au sein d'iOS et des autres systèmes d'Apple n'est qu'une question de temps, mais ce n'est pas pour tout de suite : c'est généralement avec la première mise à jour intermédiaire de son nouveau système d'exploitation mobile qu'Apple intègre les nouveaux emojis, ce qui devrait nous mener à la sortie d'iOS 14.1 en octobre prochain. Rendez-vous cet automne !