La caméra frontale de l'iPhone 11 Pro déçoit DxOMark

Les améliorations du module photo frontal de l'iPhone 11 Pro

Le module photo frontal testé est celui de l'iPhone 11 Pro Max, mais il ne diffère pas de celui de son petit frère, l'iPhone 11 Pro, ni du moins onéreux iPhone 11. C'est donc toute la gamme 2019 qui est concernée par une bonne — mais pas excellente — note. Sur cette gamme, Apple a introduit un capteur 12 millions de pixels (contre 7 sur la génération précédente), et utilise une optique à focale fixe équivalente à une optique 23 mm qui ouvre à f/2.2. Le module supporte les gammes de couleurs étendues smart HDR, ainsi que le mode portrait, avec contrôle du niveau de flou. Notez qu'en orientation paysage, l'iPhone 11 offre un champ de vision étendu, permettant d'englober plus de personnages dans les photo "selfies". Côté vidéo, il est capable d'enregistrer en 4K 2160p à 60 i/s, tandis qu'un mode ralenti à 120 i/s 1080p s'incarne dans la fonction "slofie" qui peine à intéresser les foules.

Excellente reproduction des couleurs, et gestion du champ large pour le module selfie de l'iPhone 11 Pro

Une zone de netteté limitée, et trop de bruit !

Commençons d'abord par les bons points : «», estime DxOMark.L'utilisation additionnelle de la camera SL 3D — utilisé par Face ID — permet de gérer la profondeur de champ de manière logicielle à travers le mode portrait. Celui-ci se montre très efficace, mais peut également produire des artefacts lorsqu'il est pris en défaut. Avec l'iPhone 11, la zone de netteté s'est étendue, mais elle reste optimale entre 30 et 60 cm. Quand le ou les sujets s'éloignent, la netteté se dégrade.

Le flou d'arrière-plan de l'iPhone 11 Pro vs la concurrence

Quant aux faiblesses, l'équipe de spécialistes déplore un niveau de bruit plus élevé que chez les meilleurs concurrents, en intérieur ou en condition de basse lumière. En découle un effet pâté sur certains aplats et des dégradés irréguliers. «», note le site. Et ce commentaire s'applique aussi bien aux photos qu'aux vidéos qui «».

Le niveau de bruit élevé du module selfie de l'iPhone 11 Pro

Classement et note

Au final, même s'il fait mieux que son prédécesseur, l'iPhone XS, l'iPhone 11 Pro n'apparait pas, pour DxOMark, comme le meilleur appareil photo pour les selfies, même s'il se classe dans le top 10. L'appareil est surtout pénalisé par le niveau de bruit généré par le minuscule capteur frontal. Mais on le sait, chaque génération est l'occasion d'améliorer ce secteur déterminant qu'est la photo. Les iPhone 2019 apportent des améliorations considérables — mode DeepFusion et mode nuit notamment — qui devraient débarquer en 2020 sur le module dédié aux selfies. Il sera alors intéressant de voir la position de celui-ci dans le classement DxOMark 2020.