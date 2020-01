Le point sur les modèles d'iPhone de 2020

La gamme d’iPhone actuelle s’impose comme l’une des plus intéressantes depuis longtemps : innovation réelle sur le plan photographique, avec l’arrivée d’une troisième optique pour les modèles Pro, et des modes nuit et Deep Fusion, baisse de prix pour les modèles non Pro et autonomie en hausse. Pourtant, à l’approche de février, il faut sans doute examiner le futur proche, qui verra la sortie de l’iPhone 9 d’entrée de gamme, et un peu plus lointain avec l’arrivée des iPhone 2020 5G, avant de se décider pour un éventuel achat. Et prendre en considération les baisses de prix sur les gammes actuelles, ou celles de l’année précédente. Petit tour d’horizon du paysage des iPhone !

Concept d'iPhone 12 Pro par Ben Geskin

L'iPhone 9, le futur immédiat

À l’exception notable de l’iPhone SE, un modèle inédit sorti en mars 2016, Apple a pris l’habitude de placer en modèle d’ancienne génération en option "petit prix" pour compléter ses gammes. Aujourd’hui, c’est l’iPhone 8 qui remplit cet office, vendu à partir de 539 €. Les choses vont changer en 2020, puisque la Pomme est très fortement réputée lancer un modèle inédit à l’entrée du printemps , qui prendra sans doute la place de l’iPhone 8. Longtemps surnommé iPhone SE 2, ce nouvel iPhone "budget" sera plus vraisemblablement un iPhone 9, nom qui désigne plus fidèlement ce que sera vraiment ce modèle, du moins si l’on se fie aux nombreuses rumeurs convergentes.Le portrait de l’iPhone 9 qu’esquissent de nombreuses fuites est en effet celui d’un iPhone 8 dont les composants, et éventuellement le bloc photographique, sont mis au goût du jour. On devrait, notamment, y trouver le processeur Apple A13 qui équipe les iPhone 11, une quantité de RAM plus importante (3 Go, contre 2 Go sur l’iPhone 8 et 4 Go sur les iPhone 11) pour assurer un multitâche plus fluide. Pour le reste, l’appareil resterait assez classique, n’optant notamment pas pour la reconnaissance faciale et se contentant d’un dispositif Touch ID historique comme moyen d’authentification biométrique. Il serait bâti autour d’un écran LCD de 4,7” équivalent à celui de l’iPhone 8, disposant d’une résolution de 1 334 × 750 pixels à 326 ppp.

En septembre, les iPhone 12 mettent le cap sur la 5G

Il ne faudra pas attendre longtemps pour avoir confirmation de ce portrait : l’iPhone 9 devrait entrer en production , chez Foxconn, Pegatron et Wistron, vers la fin du mois de février, pour une sortie plausible dans la seconde quinzaine de mars 2020. Le calendrier de sortie devrait être très proche de celui de l’iPhone SE, présenté le 21 mars 2016 , mis en précommande le 24 mars et livré dès le 31 mars.Apple semble, globalement, vouloir s’orienter vers un double cycle régulier de sortie pour ses futurs iPhone : en septembre sortiraient les modèles haut de gamme, présentés en grande pompe dans un keynote de rentrée, et en mars suivant seraient lancés un ou plusieurs modèles d’entrée de gamme pour dynamiser un peu le milieu de cycle de vente de l’entreprise. On commence déjà à entendre bruisser les rumeurs pour 2021, où Apple pourrait sortir un, voire deux modèles d’entrée de gamme, toujours équipés d’écran LCD, mais inaugurant un nouveau design "bord à bord". Le traditionnel bouton Touch ID serait remplacé cette fois par un capteur d’empreinte situé sur le bouton d’allumage , comme sur certains smartphones Android, ce qui autoriserait un écran bord à bord pourvu d’une encoche de petite taille, voire d’un simple "punch hole" pour accueillir l’unique caméra à selfie, à la place du dispositif complexe Face ID, composé de 3 capteurs, qui impose une encoche volumineuse.Le succès confirmé des iPhone 11 et 11 Pro montre que l’absence de 5G n’a pas freiné les clients. Il ne fait guère de doute que l’arrivée de cette nouvelle technologie de transmission cellulaire, pourtant, donnera un attrait nouveau aux iPhone 12 et iPhone 12 Pro qu’Apple présentera en septembre prochain. C’est Qualcomm, avec qui Apple a coûteusement enterré la hache de guerre, qui fournira le modem 5G des iPhone et qui assure d'ailleurs que cette pièce est «». Apple, qui a racheté les actifs d’Intel en matière de modem, et embauché une bonne partie des équipes spécialisées du fondeur, développe ses propres modems, mais ces efforts ne devraient pas porter leurs fruits avant, au mieux, 2022 On ne peut affirmer avec certitude que tous les iPhone 12 et 12 Pro, partout dans le monde, seront équipés d’un modem 5G. Si l’arrivée de la technologie ne fait guère de doute, sa réalité de terrain (la 5G ne sera dans un premier temps disponible que dans quelques villes en France , et c’est à peine mieux aux États-Unis), et son impact sur le coût de fabrication des iPhone pourrait pousser Apple à proposer des modèles 4G à côté des modèles 5G. Pourquoi pas des iPhone 12 Pro 5G, et des iPhone 12 qui demeureraient 4G, au moins dans certains pays où la 5G n'est pas encore à l'horizon ? Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué cette hypothèse mais c’est Tim Cook en personne qui a, en creux, appuyé cette idée. «», a-t-il indiqué le 29 janvier dernier, à l’issue de la présentation des résultats trimestriels records d’Apple.

Cette possibilité de maintien de modèles uniquement 4G semble assez en phase avec la composition inédite de la gamme d’iPhone 12. Cette année, Apple devrait proposer deux modèles d’entrée de gamme d’iPhone 12, équipés d’écran LCD ou OLED 5,4” et 6,1" (contre 6,1" pour l'iPhone 11), offrant ainsi un choix de taille d'écran aux clients n’optant pas pour les modèles Pro, et, éventuellement, pas pour la 5G et son surcoût. Le petit modèle, avec écran 5,4”, adopterait peu ou prou les dimensions de l’iPhone 8 actuel, avec cette fois un design bord à bord permettant de caser l’écran plus grand. Concernant la technologie d'écran, quelques analystes estiment qu’Apple généralisera en 2020 l’écran OLED sur ses deux gammes, Pro et classique, faisant disparaître ainsi un élément de différenciation des deux gammes. Apple pourrait cependant inaugurer un écran OLED à haute vitesse de rafraîchissement — 90 ou 120 Hz — dès 2020, qui pourrait tout à fait n’être proposé que sur la gamme Pro. Pour l’heure, si la rumeur existe, rien de déterminant n’est venu l’appuyer, sinon l’évolution concurrentielle À côté de ces deux modèles, Apple proposera deux déclinaisons de ses iPhone 12 Pro, là aussi avec de l’inédit niveau taille écran. On s’attend en effet à deux iPhone 12 Pro avec écran OLED de 6,1" et 6,7" (contre 5,8" et 6,5" pour l'iPhone 11 Pro). On aurait donc au final deux modèles LCD ou OLED avec écran petit et moyen, et deux modèles Pro OLED avec écran moyen à très grand.Côté design, le changement devrait venir du chanfrein, avec un possible retour d'un châssis à bord plat , comme on trouvait sur les iPhone 4 à 5s, à la place du bord arrondi actuel inauguré avec l'iPhone 6. Niveau couleur, le mystère demeure pour l'iPhone 12 mais la rumeur évoque une nouvelle version Navy Blue pour l'iPhone 12 Pro, peut-être destinée à remplacer la version vert nuit actuelle. Les iPhone 12 Pro pourraient profiter de leur écran plus grand, pour affiner leur profil et perdre quelques dixièmes de millimètres, passant, selon les fuites, à 7,4 mm contre 8,1 mm actuellement. Apple pourrait être aidée par le nouvel écran de LG , avec sa technologie LTPO qui permet d'économiser de 5% à 15% d'énergie par rapport à un classique backplane LTPS en faisant varier le taux de rafraichissement de zones peu actives de l'écran. La couche tactile est également intégrée directement dans la dalle, permettant d'économiser un peu d'épaisseur

Concept par Sebastiaan de With (lire : Un design inspiré de l'iPhone 4 pour l'iPhone 12 ?)

En interne, ces iPhone 12 embarqueront le processeur Apple A14, qui devrait être gravé avec une finesse inédite de 5 nm , que l’excellent fondeur TSMC affirme maîtriser. Actuellement, les processeurs A13 sont gravés en 7 nm. L’intérêt d’améliorer la finesse de gravure est double : permettre de caser plus de circuits dans un espace constant, et réduire la consommation électrique du processeur. Les iPhone 12 pourraient aussi hériter d’une nouvelle version du dispositif de reconnaissance de visage Face ID, plus rapide, plus souple, et éventuellement associée à une encoche plus petite (mais ce n'est qu'une hypothèse pour le moment).C’est peut-être du côté de la RAM embarquée que l’on dénichera un nouvel élément de segmentation des deux gammes, Pro et classique. Les iPhone 12 Pro pourraient embarquer pas moins de 6 Go de RAM , et les iPhone 12 se contenter de 4 Go, comme les iPhone 11 Pro actuels.L’intérêt d’une telle capacité de mémoire vive tiendrait sans doute à des nouveautés du côté du dispositif photo / vidéo. Les iPhone 12 Pro pourraient recevoir un nouveau capteur 3D ToF (temps de vol), capable de numériser une scène en 3D, et débouchant sur des possibilités photographiques inédites : on peut par exemple imaginer la possibilité d’ajuster le point de netteté directement sur l’image, voire de déplacer légèrement la perspective de prise de vue. Aujourd’hui, c’est surtout au niveau de la réalité augmentée qu’un tel capteur trouverait ses débouchés, avec une capacité de positionner les objets virtuels avec une grande précision dans l’espace.

Bien acheter, maintenant !

La gamme 2020 proposera son lot de nouveautés, que nous venons de détailler, mais le paysage actuel demeure très favorable pour un achat immédiat. Les iPhone 11 et 11 Pro figurent toujours en haut du palmarès des smartphones les plus performants, et ils bénéficient régulièrement de petites promotions permettant d'alléger la facture par le biais des revendeurs. On peut ainsi régulièrement bénéficier de rabais s'approchant de la barre des -10% sur les iPhone 11, tandis que quelques opérations promotionnelles permettent parfois de dépasser les -10% sur les iPhone 11 Pro. Rappelons que ces téléphones sont respectivement vendus à partir de 809 € et de 1 159 € sur l'Apple Store et qu'Apple ne fait pas de promos : c'est chez les revendeurs que vous pourrez bénéficier de remises.Si vous cherchez à faire des économies — on vous comprend — un modèle s’avère peut-être plus intéressant : l'iPhone XS , sorti en 2018. Encore complètement actuel sur le plan des performances et équipé d’une double optique photo (grand-angle et téléobjectif), il n'est plus vendu par Apple mais a vu son prix dégringoler chez les revendeurs en début d'année 2020, avec des baisses allant jusqu'à plus de 40 % par rapport à son tarif de lancement ! On le retrouve ainsi régulièrement avec un tarif d'appel à 699 €, voire un peu en-dessous, notamment chez Rue du Commerce à la Fnac ou encore chez Amazon . De quoi faire de belles économies tout en montant en gamme sur certains points par rapport à l'iPhone 11, qui est notamment dépourvu d'écran OLED. Et par rapport à l'iPhone XR, toujours vendu à partir de 709 € par Apple, il n'y a pas à hésiter même si ce modèle bénéficie également de promotions de temps à autre chez les revendeurs.

Les tarifs officiels de la gamme actuelle

C’est tout naturellement vers l'iPhone 8 que se tourneront enfin ceux qui veulent acheter un smartphone neuf le moins cher possible. Les tarifs sont de 539 € (64 Go) et 589 € (128 Go) chez Apple et il est également possible de bénéficier de petits rabais chez les revendeurs. À moins d'une urgence (casse, vol, etc.), nous vous conseillons toutefois d'attendre la sortie de l'iPhone 9 avant de craquer — son arrivée fera sans doute baisser le prix de l'iPhone 8.Notre comparateur de prix vous tend les bras pour vous guider dans votre achat et découvrir tous les tarifs des revendeurs en temps réel. Notre système d’alerte par mail vous permettra d'ailleurs de ne rien manquer des bonnes affaires sur le modèle de votre choix. Vous pouvez aussi être informé en direct des meilleures offres du moment dans rubrique Bons Plans . Notez que vous pouvez également vous tourner vers le Refurb Store , où Apple vend ses modèles reconditionnés à neuf ( qu'est-ce que c'est ? ) mais cette boutique alternative n'est guère attrayante en terme de tarifs et les configurations proposées sont un peu vieillissantes (l'iPhone XS y est encore absent, même si son arrivée est sans doute proche ). Enfin, vous pouvez poser toutes vos questions sur nos forums si vous êtes encore un peu perdu.