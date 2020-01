Le Parlement européen veut imposer le chargeur unique

La question du chargeur unique se pose à nouveau en ce début d'année 2020 en Europe. La semaine dernière, l'Union européenne a relancé le débat sur le sujet, surtout pour des questions écologiques mais également pour des raisons pratiques, un standard permettant une meilleure interopérabilité entre les produits de différentes marques. Apple s'est publiquement farouchement opposée à un tel projet , affirmant notamment qu'une loi sur le sujet pourrait. Ce jeudi 30 janvier, le Parlement a finalement voté une résolution appelant la Commission à légiférer sur le sujet.Comme on peut le voir sur la retranscription des débats ayant eu lieu à Strasbourg il y a deux semaines, il subsiste la plus grande confusion sur la notion même de chargeur : parle-t-on du chargeur lui-même (celui que l'on branche au mur) ou bien du câble le reliant au smartphone ? Si l'USB-C semble voué à se généraliser sur les chargeurs — Apple a d'ailleurs entamé cette transition avec l'iPhone 11 Pro l'année dernière et s'est d'ailleurs engagée à basculer toute sa gamme — c'est bien la connectique utilisée sur les smartphones qui reste problématique, Apple refusant d'abandonner son port Lightning propriétaire. Plusieurs bonnes idées ont en tout cas émergé des discussions entre les députés, comme celle d'interdire purement et simplement aux fabricants de fournir un chargeur avec leurs smartphones ; une vente à part encouragerait les utilisateurs à continuer d'utiliser leurs anciens modèles. L'hypothèse d'imposer la compatibilité avec la recharge sans fil Qi a également été abordée.

Chargeur USB-C pour l'iPhone 11 Pro (à gauche), USB-A pour l'iPhone 11 (à droite)

La balle est maintenant dans le camp de la Commission européenne, et les débats promettent d'être passionnés d'ici le mois de juillet, échéance fixée pour aboutir à d'éventuelles mesures. Alors que l'USB-C tend à se généraliser chez les différents fabricants, ce sont clairement Apple et son format Lightning qui sont visés par ces débats. On devrait voir beaucoup de lobbyistes en provenance de Cupertino à Bruxelles dans les prochains mois...