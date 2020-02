Coronavirus : Apple ferme ses boutiques en Chine

Apple vient d'annoncer la fermeture complète de ses boutiques, de ses centres d'assistance ainsi que de ses bureaux en Chine, dès ce soir et jusqu'au dimanche 9 février inclus. Dans une déclaration officielle à Bloomberg , Apple indique sans surprise qu'il s'agit d'une mesure de prévention liée à l'épidémie de coronavirus qui fait rage dans le pays, sur recommandation d'experts de santé. Tandis que le bilan humain ne cesse de s'alourdir, toutes les entreprises occidentales ayant une forte activité dans le pays prennent des mesures pour limiter les risques, dans un pays concerné par de plus en plus de mesures de quarantaine. À l'occasion de la présentation des résultats financiers de l'entreprise un peu plus tôt cette semaine, Tim Cook avait déjà annoncé que les déplacements des employés d'Apple seraient réduits au strict essentiel.

Annonce de la fermeture pour l'Apple Store de Westlake, à Hangzhou

La situation est difficile pour tout le monde, y compris pour les fournisseurs d'Apple présents dans la région de Wuhan. Apple a déjà affirmé disposer d'alternatives pour la fabrication des produits concernés, mais Tim Cook a prévenu les investisseurs que l'épidémie pourrait avoir un impact, potentiellement important, si elle venait à durer et bloquer une partie du circuit logistique pour cause d'assignations à résidence. L'évolution de la crise est incertaine et tout le monde navigue plus ou moins à vue.