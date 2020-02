L'iPad mini 5 et l'iPad Air 3 bientôt sur le Refurb Store

L'iPad mini 5 et l'iPad Air 3 viennent de faire leur première apparition sur le Refurb Store américain . La commercialisation d'un nouveau produit sur la déclinaison américaine de la boutique de produits reconditionnés d'Apple est généralement l'indice de l'arrivée de ce même produit sur le Refurb Store français . Il faut parfois attendre plusieurs semaines, parfois seulement quelques jours... C'est assez aléatoire, mais c'est un bon signe.Aux États-Unis, l'iPad mini 5 reconditionné est vendu à partir de 339 dollars, contre 399 dollars pour la version neuve de cette même tablette. Du côté de l'iPad Air 3, les tarifs débutent à 419 dollars au lieu de 499 dollars. On retrouve donc des rabais de -15% et -16% fidèles à ce qu'Apple a l'habitude de proposer sur ses produits reconditionnés. En France, les tarifs pourraient donc débuter à 389 € au lieu de 459 € pour l'iPad mini 5, et à 479 € au lieu de 569 € pour l'iPad Air 3. Rappelons que les tarifs en dollars sont exprimés hors taxes, contrairement aux tarifs en euros qui sont bien toutes taxes comprises.Si vous comptez vous offrir un iPad mini 5 ou un iPad Air 3, une nouvelle alternative vous permettant de faire des économies devrait voir le jour durant ce début d'année 2020 ( qu'est-ce que le Refurb Store ? ). Notez toutefois qu'il est déjà possible de bénéficier de rabais assez sympathiques sur les tablettes électroniques d'Apple, par le biais des revendeurs qui mettent régulièrement en place des promotions supérieures à la barre des -10% — il est parfois même possible d'atteindre les -15% sur certaines références. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres au quotidien dans notre rubrique Bons Plans , et suivre tous les tarifs en temps réel sur notre comparateur de prix , qui vous permet d'ailleurs de créer vos alertes par e-mail pour être sûr de ne rien rater.