Apple prolonge son offre de crédit à 0% sur l'Apple Store

L'offre devait initialement s'achever le 30 janvier 2020 ; Apple vient de prolonger son offre de financement à 0% sur l'Apple Store , et vous avez désormais jusqu'au mercredi 26 février 2020 inclus pour en profiter. Cette offre vous permet de régler votre Mac, votre iPhone ou votre iPad en six ou douze mensualités sans frais, en partenariat avec Sofinco. Les accessoires et produits tiers peuvent être inclus à la commande, mais seulement si ceux-ci ne représentent pas plus du tiers du montant total de la commande. Les produits reconditionnés du Refurb Store ne sont en revanche pas concernés, tout comme les offres à prix réduit de l'Apple Store éducation Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, vous devez sélectionner l'option « Paiement échelonné » après la validation de la commande. Attention, choisir cette option de financement nécessite la mise en place d'un dossier qui retarde la livraison de la commande de plusieurs jours. Vous pouvez retrouver les conditions générales de l'offre sur cette page