AppleCare+ : des embouts gratuits pour les AirPods Pro

Les AirPods Pro sont livrés avec trois paires d'embouts en caoutchouc pour correspondre à toutes les tailles d'oreilles. Mais que se passe-t-il si un utilisateur perd ou endommage un des embouts et ne peut plus utiliser ses écouteurs confortablement ? Les embouts ne sont pas directement vendus en boutique, et c'est par le SAV d'Apple que cela se passe : l'assistance en ligne est en mesure de fournir, sur demande, une nouvelle paire pour la modique somme de 3,60 €.Cette somme ne serait toutefois pas appliquée systématiquement, ou en tout cas pas pour les clients détenteurs d’AppleCare+, la police d'assurance d'Apple vendue 39 € qui permet de réduire les frais de réparation à 29 € (deux incidents maximum) en cas de panne ou de casse dans les deux ans suivant l'achat des écouteurs. Plusieurs lecteurs du site MacRumors rapportent en effet que les embouts demandés auprès de l'assistance d'Apple leur auraient été envoyés gratuitement.

Embout d'AirPod Pro, par iFixit

Si vous perdez un ou plusieurs embouts de vos AirPods Pro, vous pouvez demander des embouts de remplacement auprès de l'assistance d'Apple et espérer être exempté des frais de 3,60 € si vous avez souscrit à AppleCare+ dans les 60 jours suite à l'achat de vos écouteurs. Attention, on ne sait pour le moment pas si cette largesse est limitée à un ou plusieurs remplacements.